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Sube la pobreza en Argentina y afecta a casi 15 millones de personas

BUENOS AIRES (AP) — Argentina reportó el jueves un aumento de la pobreza de 32,3% en el primer semestre del año como consecuencia de una caída de los ingresos respecto a la inflación, arrojando nuevas dudas sobre el impacto del plan de austeridad del presidente liberal Javier Milei en la economía real.

Personas consumen alimentos distribuidos gratuitamente por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)
Personas consumen alimentos distribuidos gratuitamente por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd) AP

La última medición correspondiente al segundo semestre de 2025 había arrojado 28,2%, el nivel más bajo de los últimos ocho años.

Dentro del universo de pobres, 7,5% son indigentes --sus ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos—, desde el 6,3% del año pasado.

“Los ingresos en el período estudiado aumentaron menos que lo que aumentó la CBT (canasta básica total) y la CBA (canasta básica alimentaria), por ende, tanto la tasa de pobreza como la de indigencia también aumentaron con respecto al semestre anterior”, dijo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), encargado de la medición.

En promedio, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5% en el primer semestre, mientras que el costo de vida acumuló una suba de casi 20% en el mismo período.

Si se toma en cuenta que la población asciende a 46 millones de habitantes, los pobres suman casi 15 millones.

El impacto del ajuste

Milei suele resaltar que bajo su mandato que comenzó en 2023 la “pobreza bajó a la mitad” en gran medida por el éxito de su plan de austeridad para desacelerar la inflación de casi 300% en 2024 a poco más de 30% este año.

Pero muchos argentinos todavía no ven reflejados en sus bolsillos la reactivación económica que prometió, lo cual ha obligado a miles de familias a endeudarse para sobrevivir.

“Milei convenció a la gente de que el superávit era un esfuerzo necesario y que a esta altura ya daría frutos. Sin esos frutos (actividad, empleo, ingresos, etc.), será difícil convencer a la gente de seguir sosteniendo el sacrificio, más aún si para ello hay que seguir ajustando”, opinó el politólogo Lucas Romero, director de la consultora Synopsis Consultores.

Mientras los salarios caen, los servicios básicos cuestan más y la desocupación aumenta por el impacto de la apertura de importaciones en la industria local.

Este mismo jueves, INDEC reportó que la actividad económica se contrajo en julio 2,9% respecto al mes anterior.

En este contexto, la mejora de las principales variables económicas empieza a tornarse indispensable para que Milei pueda reelegirse en las elecciones generales del próximo año.

FUENTE: AP

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