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Sube a 44 la cifra de muertos en el naufragio de un ferry sobrecargado en un lago de Zimbabue

HARARE, Zimbabue (AP) — La cifra de muertos después de que un ferry sobrecargado volcara en el lago Kariba, en Zimbabue, aumentó a 44, informó la policía el miércoles.

Imagen tomada de video, del naufragio en el Lago Kariba en Zimbabue, el 11 de agosto del 2026. (Maxton Kanhema via AP)
Imagen tomada de video, del naufragio en el Lago Kariba en Zimbabue, el 11 de agosto del 2026. (Maxton Kanhema via AP) AP

La policía indicó en X que los cuerpos habían sido recuperados del lago, que forma parte de la frontera entre Zimbabue y Zambia. Sin embargo, la policía no actualizó cuántas personas resultaron heridas o seguían desaparecidas tras el desastre del martes, en el que estuvo involucrado un ferry operado por una agencia gubernamental.

Al menos 114 pasajeros adultos y cinco tripulantes viajaban a bordo en el momento del naufragio, según la agencia de gestión de desastres de Zimbabue.

No estaba claro cuántas personas iban en el ferry porque las cifras solo incluían a quienes compraron boletos, y podría haber habido niños a bordo por debajo de la edad que requiere comprar pasaje.

El ferry tenía una capacidad de 90 personas, según las autoridades. Se utiliza para trasladar a personas de comunidades rurales alrededor del lago hasta la ciudad de Kariba, en su orilla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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