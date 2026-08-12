Sube a 44 la cifra de muertos en el naufragio de un ferry sobrecargado en un lago de Zimbabue

Compartir en:









Imagen tomada de video, del naufragio en el Lago Kariba en Zimbabue, el 11 de agosto del 2026. (Maxton Kanhema via AP) AP

La policía indicó en X que los cuerpos habían sido recuperados del lago, que forma parte de la frontera entre Zimbabue y Zambia. Sin embargo, la policía no actualizó cuántas personas resultaron heridas o seguían desaparecidas tras el desastre del martes, en el que estuvo involucrado un ferry operado por una agencia gubernamental.

Al menos 114 pasajeros adultos y cinco tripulantes viajaban a bordo en el momento del naufragio, según la agencia de gestión de desastres de Zimbabue.

No estaba claro cuántas personas iban en el ferry porque las cifras solo incluían a quienes compraron boletos, y podría haber habido niños a bordo por debajo de la edad que requiere comprar pasaje.

El ferry tenía una capacidad de 90 personas, según las autoridades. Se utiliza para trasladar a personas de comunidades rurales alrededor del lago hasta la ciudad de Kariba, en su orilla.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP