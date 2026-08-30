Sube a 38 la cifra de muertos por ataque ruso a almacén en Ucrania

El ataque ocurrió el viernes por la noche contra el almacén de municiones aldea de Myla, indicaron autoridades. Añadieron que el suceso provocó enormes explosiones e incendios que se extendieron por decenas de viviendas y edificios cercanos.

Los equipos de emergencia continuaban apagando incendios e identificando y neutralizando artefactos explosivos en el lugar, añadió Zelenskyy en redes sociales el domingo. Indicó que 20 personas resultaron heridas, incluidos dos niños.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia amenazó con “ataques masivos” contra la infraestructura energética de Ucrania, tras una campaña ucraniana con drones contra un minorista apodado “el Amazon de Rusia”, así como contra el sector de petróleo y gas del país. Ucrania sostiene que el sector financia y alimenta directamente la invasión rusa.

El ministerio ruso describió sus inminentes atentados como una respuesta a los “ataques en curso de Kiev contra la infraestructura civil de Rusia y el sector de combustibles y energía”.

Ucrania lanzó en los últimos meses ataques mortales contra instalaciones del mayor minorista en línea de Rusia, Wildberries, al afirmar que la empresa vende bienes de doble uso que han ayudado al esfuerzo bélico del Kremlin. Drones ucranianos también han golpeado refinerías de petróleo rusas y otra infraestructura energética, lo que provocó una crisis de combustible sin precedentes en un país que es uno de los mayores productores de energía del mundo.

Durante los inviernos anteriores de la guerra, Rusia castigó sistemáticamente la red eléctrica de Ucrania, privando a miles de calefacción y luz en temperaturas bajo cero. Funcionarios ucranianos han advertido repetidamente que el próximo invierno podría resultar el más difícil desde que Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022.

Por separado, al menos tres personas resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra Kiev a última hora del sábado, mientras las alertas sonaban durante todo el día.

Estalló un incendio entre el segundo y el quinto piso de un edificio residencial de 12 plantas en el distrito de Obolonskyi, y los equipos de rescate acudieron a incendios en otros tres distritos de la capital, informaron el domingo los servicios estatales de emergencia. Edificios no residenciales y administrativos en dos ubicaciones se vieron afectados, indicaron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP