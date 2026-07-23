Sube a 11 cifra de muertos por deslizamiento en suroeste de China; 50 personas desaparecidas

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Equipos de rescate recuperan a una víctima atrapada entre los escombros tras un deslizamiento de tierra en el condado Pengshui, en la zona de Chongqing, en el suroeste de China, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Andy Wong) AP

La búsqueda continúa, pero no ha habido señales recientes de vida tras los numerosos esfuerzos por detectar a más sobrevivientes del deslizamiento del viernes en el condado Pengshui, en las afueras de la ciudad, indicó el gobierno del condado en un comunicado.

Los equipos de respuesta encontraron ocho cuerpos poco después del deslizamiento, que sepultó más de 10 edificios residenciales, y 10 personas resultaron heridas.

El trabajo de rescate ha sido “excepcionalmente difícil” debido al enorme volumen de material colapsado, que incluye muchas rocas de gran tamaño. Los equipos de búsqueda han utilizado maquinaria pesada y drones, y como parte de las labores de rescate han hecho estallar algunas de las rocas para reducirlas a pequeños fragmentos, según el gobierno del condado.

El condado Pengshui se encuentra en la parte sureste de Chongqing, en la frontera con las provincias de Hubei y Guizhou.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP