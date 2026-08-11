Subastarán cartuchos raros de Super Mario para Nintendo hallados en Wisconsin

Esta foto, cortesía de Nintendo Wire, muestra una caja con casi 100 copias sin usar de Super Mario Bros. y Duck Hunt para la consola Nintendo Entertainment System, el miércoles 17 de junio de 2026. Los cartuchos fueron redescubiertos en un almacén de Waukesha, Wisconsin, por Kevin Braun, dueño de la tienda OneStopWonders, y Jason Ganos, editor de Nintendo Wire. (Jason Ganos/Nintendo Wire vía AP) AP

Resultó ser una colección ultrarrara de 97 copias “absolutamente impecables” de Super Mario Brothers/Duck Hunt, un popular juego de Nintendo que se lanzó en 1988, contó Ganos.

Tras una investigación inicial, Ganos descubrió que los cartuchos que tenía en sus manos no sólo eran una nueva variante del juego, sino que también tenían la última fecha de producción conocida del mismo.

La mayoría de los cartuchos saldrán a la venta el viernes en una subasta en línea que se extenderá hasta el 9 de septiembre.

"Todavía no termino de creer que todo esto esté pasando", comentó Ganos. "Simplemente pienso que es una especie de suerte que haya ocurrido. Aún me resulta muy extraño”.

Ganos, un fanático empedernido de Nintendo que ha operado Nintendo Wire —un servicio de noticias sobre anuncios de Nintendo y nostalgia— durante más de 10 años, señaló que no se atrevería a adivinar cuánto valen los juegos.

Pero cuando vio la caja, supo de inmediato que era especial.

Ganos comparó el hallazgo con “sacar algo así como un Santo Grial” y luego añadió: “Son preciosos”.

El descubrimiento se produjo después de que Kevin Braun, el propietario de One Stop Wonders en Waukesha, a las afueras de Milwaukee, le pidiera a Ganos ayuda para vender algunas cosas, incluidos juegos comunes de Nintendo y tarjetas de Pokémon.

Braun mencionó la caja de cartuchos de Mario que llevaba años almacenada. Recordó que los había comprado a un cliente cuya familia los había guardado como chatarra, pero pensaban que no valían mucho.

Los cartuchos de Super Mario Brothers/Duck Hunt que tenía fueron fabricados en 1993, mucho después de que la empresa descontinuara el paquete en 1991. Braun y Ganos aún no están seguros de por qué se hicieron las copias que poseen, pero suponen que fueron reemplazos por garantía o parte de un paquete con una tienda minorista que nunca se concretó.

Al comprender la posible importancia de los objetos, Ganos reservó un vuelo de inmediato.

“Volé a California con 97 cartuchos en mi equipaje de mano, sudando frío al pasar por la TSA, como: ¿por qué llevas 97 pequeñas placas de circuito en tu equipaje de mano?”. relató Ganos.

Pasó con ansiedad el control de seguridad del aeropuerto para reunirse con expertos en videojuegos, con el fin de que verificaran y calificaran los cartuchos, asignándoles un valor percibido.

Nunca había habido un cartucho calificado con un 10 perfecto, en gradaciones de 0,01, en Professional Sports Authenticator para videojuegos, indicó Ganos.

Cinco de los 97 que tenía Ganos recibieron una puntuación perfecta.

“Creo que los 10 van a tener una importancia histórica", comentó Ganos al sopesar en cuánto podrían venderse los juegos en la subasta. "Primero, porque forman parte de la infancia de muchísima gente, y segundo, porque nunca antes había habido un 10 en un cartucho de NES”.

Los cartuchos de videojuegos ultrarraros, especialmente aquellos con una historia de producción única, pueden venderse por montos de seis a siete cifras en el mercado de coleccionistas. Ganos explicó que los 97 cartuchos también son únicos por su estado perfecto, lo que, al igual que ocurre con los cómics o las tarjetas deportivas, suele elevar el precio.

Ganos no puede estimar el valor final de los cartuchos porque no son comparables con otros coleccionables de videojuegos que haya visto antes. Podrían valer cientos, miles o decenas de miles de dólares, afirmó.

Ganos y Braun sólo subastarán tres de los cartuchos con calificación de 10 en la Culture Auction de Golden Pop, a partir del viernes. Ellos se quedarán con sendas copias con puntuación de 10 y con algunas otras calificadas en el rango alto de 9.

Los juegos se pueden jugar si el comprador quiere. Pero, debido a que están impecables, Ganos espera que se mantengan así.

“Encontrar cosas sin circular para mí es súper emocionante", manifestó Ganos. "Este juego fue el primer videojuego que jugué en mi vida. Mario Duck Hunt fue una parte enorme de mi vida mientras crecía”.

Braun y Ganos también planean hacer una subasta benéfica después de terminar la actual.

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Wilder es miembro del cuerpo de Report for America en The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP