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Subastan objetos personales y la antigua casa y restaurante del fundador de KFC

SHELBYVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — La olla a presión del fundador de KFC, el coronel Sanders, su pajarita negra y decenas de objetos personales más saldrán a subasta pública la noche del martes, junto con su antigua casa y un restaurante que Sanders abrió después de vender su icónica cadena de establecimientos.

El subastador Jonathan Klunk muestra una serie de objetos personales de Harland Sanders, fundador de KFC, el miércoles 22 de julio de 2026, en Shelbyville, Kentucky. (AP Foto/Dylan Lovan)
El subastador Jonathan Klunk muestra una serie de objetos personales de Harland Sanders, fundador de KFC, el miércoles 22 de julio de 2026, en Shelbyville, Kentucky. (AP Foto/Dylan Lovan) AP

Harland Sanders, conocido hasta el día de hoy como el rostro de la cadena mundial que originalmente se llamaba Kentucky Fried Chicken, estableció la propiedad de Shelbyville como la primera sede de su negocio de restaurantes a finales de la década de 1950. Vendió la propiedad, que incluía su casa y el Claudia Sanders Dinner House, a Tommy y Cherry Settle en 1974, quienes han administrado el restaurante desde entonces.

“El coronel Sanders fue el primer chef convertido en celebridad”, afirmó Bill Menish, cuya firma, The Menish Group, está a cargo de la subasta. “La respuesta ha sido mundial, así que necesitábamos una subasta que atendiera a ese público global”.

La puja anticipada en línea concluye con una subasta en vivo y presencial de los recuerdos de Sanders el martes por la noche. Se aceptarán hasta el viernes ofertas selladas por el restaurante y la antigua casa de Sanders, de 465 metros cuadrados (5.000 pies cuadrados), a la que llamó Blackwood Hall.

Relojes personales de Sanders, una caja registradora original, su juego de cubiertos, un busto esculpido por su hija y una cocina comercial de gas de la antigua residencia del coronel figuran entre los artículos por los que se puede pujar. El martes por la mañana, el busto tenía una oferta de 4.400 dólares, y la caja registradora estaba en 5.000 dólares.

Sanders vendió KFC en 1964 a un grupo de inversionistas, pero continuó como embajador de marca de la empresa.

Menish calificó a Sanders de “genio del marketing” por crear el personaje del coronel.

“No se vestía así antes de que empezara a construir Kentucky Fried Chicken”, afirmó Menish. “Adoptó el personaje del coronel: la ropa, la pajarita, las gafas, la perilla”.

Una de las piezas más intrigantes podría ser una agenda personal de 1964 con una receta manuscrita de hierbas y especias que más tarde fue objeto de una demanda presentada a inicios de la década de 2000 por KFC Corp. para mantener el contenido en privado. KFC posteriormente retiró la acción legal y señaló que, tras revisar la agenda, los ingredientes no coincidían con la mezcla secreta de 11 hierbas y especias de Sanders y que probablemente era para una receta de relleno.

“Qué recuerdo”, expresó Menish.

La oferta más alta hasta el martes era por un certificado de 1955 que nombra a Sanders como coronel honorario de Kentucky y que, hasta el momento, alcanza los 7.500 dólares.

Una de las pajaritas negras características de Sanders también está en subasta. La oferta más alta en línea por la pajarita superaba los 4.000 dólares el martes.

El subastador Jonathan Klunk dijo que hay un secreto poco conocido detrás de la pajarita.

“No mucha gente lo sabe; sí usaba pajaritas de clip”, dijo Klunk.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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