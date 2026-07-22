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Suárez pega jonrón ante su equipo anterior y Rojos se imponen 4-2 a Marineros

SEATTLE (AP) — Eugenio Suárez conectó un jonrón contra su equipo anterior y Chase Burns lanzó cinco entradas sin permitir carreras, para que los Rojos de Cincinnati se impusieran el martes 4-2 sobre los Marineros de Seattle.

El venezolano Eugenio Suárez, de los Rojos de Cincinnati, festeja su jonrón con el coach de la antesala Willie Harris, en el juego del martes 21 de julio de 2026 ante los Marineros de Seattle (AP foto/Lindsey Wasson)
El venezolano Eugenio Suárez, de los Rojos de Cincinnati, festeja su jonrón con el coach de la antesala Willie Harris, en el juego del martes 21 de julio de 2026 ante los Marineros de Seattle (AP foto/Lindsey Wasson) AP

Suárez, quien jugó partes de tres temporadas con los Marineros, castigó una recta, el primer lanzamiento del abridor dominicano Luis Castillo, para conseguir un cuadrangular solitario y darle a Cincinnati una ventaja de 2-0 en la cuarta entrada.

El venezolano empató a Eric Davis en el 10.º puesto de la lista histórica de jonrones de Cincinnati al llegar a 203 con el uniforme de los Rojos.

Burns (12-1), quien acordó por siete años y 105 millones de dólares el sábado, permitió apenas tres hits, ponchó a seis y dio una base por bolas. Los Marineros sólo colocaron a un corredor en posición de anotar en dos ocasiones ante el derecho estelar.

Cincinnati anotó primero, en el inicio del encuentro, con un jonrón del dominicano Elly De La Cruz, el octavo de su carrera. Los Rojos añadieron carreras de seguridad con un elevado de sacrificio de Sal Stewart en la quinta y un jonrón solitario de Nathaniel Lowe en la novena.

Castillo (3-9) lanzó siete entradas, su mayor cifra de la temporada, por Seattle. Weston Wilson impulsó la primera carrera de los Marineros con un jonrón en la séptima.

El dominicano Julio Rodríguez, quien comenzó la noche en la banca tras salir temprano del juego del lunes, agregó un cuadrangular solitario en la octava.

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