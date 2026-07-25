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Suárez convierte penal e Inter Miami supera 1-0 a Montreal, tras duro golpe a Berterame

Luis Suárez anotó de penal a los 81 minutos y el Inter Miami superó el sábado 1-0 a Montreal después de que Germán Berterame recibió un golpe que lo dejó inconsciente y que obligó a su retiro de la cancha en ambulancia.

El argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, del Inter Miami, recibe atención médica tras un golpe en la cabeza durante el partido de la MLS ante Montreal, el sábado 25 de julio de 2026 (Graham Hughes/The Canadian Press via AP)
El argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, del Inter Miami, recibe atención médica tras un golpe en la cabeza durante el partido de la MLS ante Montreal, el sábado 25 de julio de 2026 (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) AP

Berterame, argentino naturalizado mexicano, se lesionó cuando su cabeza chocó con la del defensor de Montreal Efraín Morales. No hubo información inmediata sobre el problema sufrido por el delantero de 27 años ni sobre su estado.

El uruguayo Suárez definió con suavidad para superar a Sébastian Breza y sumar su noveno gol de la temporada y el sexto en los últimos tres partidos. El Inter hilvanó su sexta victoria.

Rocco Ríos Novo atajó dos disparos por el Inter Miami en su tercer duelo como titular y su segunda valla invicta de la temporada.

Inter Miami llegó a 37 puntos y es segundo de la Conferencia Este.

Lionel Messi no ha jugado en los dos primeros partidos de Inter Miami tras el Mundial, después de que Argentina perdió la final ante España el domingo pasado. Pero Casemiro, quien jugó por Brasil en el torneo, debutó en la MLS con el equipo tras una exitosa carrera con el Real Madrid.

Inter Miami ha ganado tres duelos seguidos contra Montreal.

Montreal ha marcado un gol en tres partidos desde la pausa por el Mundial. Ha perdido dos duelos y empatado uno, con lo que se estancó en el 13er sitio del Este, totalizando 15 puntos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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