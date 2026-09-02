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Stowers y Hernández lucen con Marlins, que remontan y vencen a Reales por 9-6

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Kyle Stowers conectó un jonrón y un sencillo impulsor, Heriberto Hernández remolcó dos carreras y los Marlins de Miami reaccionaron para vencer el miércoles 9-6 a los Reales de Kansas City.

El dominicano Heriberto Hernández, de los Marlins de Miami, batea un doble productor en el duelo ante los Reales de Kansas City, el miércoles 2 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel)
El dominicano Heriberto Hernández, de los Marlins de Miami, batea un doble productor en el duelo ante los Reales de Kansas City, el miércoles 2 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Stowers impulsó una carrera en la primera entrada, cuando los Marlins construyeron una ventaja de 2-0.

Después de que los Reales anotaran cinco veces en el primer acto, los Marlins iniciaron su remontada con el jonrón solitario de Stowers en el tercero, su 18º cuadrangular.

El dominicano Hernández conectó dobles en la quinta y la sexta —el segundo estrelló la bola contra la pared del jardín central— para cerrar un episodio de tres anotaciones que le dio a Miami la ventaja de 7-6.

Cade Gibson (3-1) ponchó al único bateador que enfrentó, poniendo fin a una amenaza en la quinta entrada.

Después de que el dominicano Eury Pérez permitió seis carreras con nueve hits y tres bases por bolas, y de que cinco relevistas de los Marlins mantuvieron sin anotación a los Reales durante los últimos 4 1/3 innings, Calvin Faucher se apuntó su tercer salvamento.

Hernández extendió a 19 juegos su racha de embasado, mientras que su compatriota Otto López amplió a nueve su seguidilla de juegos pegando de hit.

López hiló además su 16to juego embasándose con un triple impulsor en la primera entrada.

La racha de embasado de Hernández es la más larga de los Marlins este año y es la segunda activa más prolongada en las Grandes Ligas.

El venezolano Javier Sanoja y Jakob Marsee conectaron vuelacercas consecutivos en la novena.

El mexicano Jared Serna cumplió su primera apertura en las Grandes Ligas, bateando octavo; consiguió su primer hit en su carrera y elevó de sacrificio para empatar el juego en la sexta.

José Cuas (0-1) permitió que tres de los cuatro bateadores que enfrentó se embasaran. Cada uno anotó ante el dominicano.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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