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Stowers y Caissie conectan jonrones en victoria 8-0 de Marlins sobre Diamondbacks

MIAMI (AP) — Kyle Stowers y Owen Caissie dispararon jonrones y los Marlins de Miami vencieron 8-0 a los Diamondbacks de Arizona la noche del miércoles para su séptima victoria en ocho juegos.

Kyle Stowers (28), de los Marlins de Miami, celebra con sus compañeros de equipo después de batear un jonrón de tres carreras durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Diamondbacks de Arizona, el miércoles 10 de junio de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)
Kyle Stowers (28), de los Marlins de Miami, celebra con sus compañeros de equipo después de batear un jonrón de tres carreras durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Diamondbacks de Arizona, el miércoles 10 de junio de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

El dominicano Otto López pegó dos sencillos e impulsó dos carreras, y elevó su promedio de bateo —el mejor de las Grandes Ligas— a .342. También lidera las mayores con 28 juegos de múltiples imparables.

William Kempner (1-0) lanzó dos entradas como relevista para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.

Liam Hicks conectó un sencillo y un triple por los Marlins, y el dominicano Heriberto Hernández pegó un sencillo y anotó dos veces.

Stowers y Caissie se volaron la barda ante el abridor de Arizona, Ryne Nelson (2-5), en una cuarta entrada de seis carreras. El batazo de tres carreras de Stowers, que cayó en la grada alta del jardín derecho, coronó el estallido y puso la pizarra 7-0. Caissie conectó un jonrón de dos carreras y López añadió un sencillo productor.

Los Marlins ampliaron la ventaja en el quinto con un elevado de sacrificio de Caissie.

El abridor de los Marlins, Ryan Gusto, fue retirado después de cuatro entradas en las que permitió tres hits y realizó 66 lanzamientos. Lake Bachar y Kempner siguieron con dos entradas cada uno, antes de que Cade Gibson sacara los últimos tres outs para completar la blanqueada.

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