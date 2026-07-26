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Stott pega jonrón e impulsa 5 carreras para que Filis aplastaran 11-4 a Yankees

FILADELFIA (AP) — Bryson Stott conectó un jonrón, un doble y remolcó cinco carreras; el abridor del Juego de Estrellas de la Liga Nacional, el dominicano Cristopher Sánchez, lanzó seis sólidas entradas y los Filis de Filadelfia evitaron la barrida en la serie de tres juegos al vencer el domingo 11-4 a los Yankees de Nueva York.

Bryson Stott de los Filis de Filadelfia observa su doble de tres carreras en la sexta entrada ante los Yankees de Nueva York el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/Chris Szagola)
Bryson Stott de los Filis de Filadelfia observa su doble de tres carreras en la sexta entrada ante los Yankees de Nueva York el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/Chris Szagola) AP

Alec Bohm pegó un doble de tres carreras por los Filis, que cortaron una racha de cuatro derrotas y terminaron 3-6 en su estadía en casa contra los Mets, Dodgers y Yankees.

Ben Rice conectó un cuadrangular y un doble por Nueva York.

Sánchez (13-4) permitió tres carreras y seis hits. Ponchó a seis y dio tres bases por bolas.

Filadelfia se adelantó 6-0 ante Will Warren (7-5). El doble con las bases llenas de Bohm, que puso fin a un turno de nueve lanzamientos, dejó el juego 5-0 en la tercera. La ventaja pasó a ser de seis carreras cuando Bohm anotó con el sencillo de Stott.

Antes del juego, los Yankees colocaron al jardinero All-Star Cody Bellinger en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el tendón de la corva izquierdo. Max Schuemann fue titular en lugar de Bellinger en el jardín izquierdo, bateó séptimo y se fue de 2-0 con una base por bolas.

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