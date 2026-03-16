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Steve Kerr alcanza 600 victorias en la NBA tras el triunfo de Golden State sobre Washington

WASHINGTON (AP) — Steve Kerr por fin pudo celebrar la victoria número 600.

Steve Kerr, entrenador en jefe de los Warriors de Golden State, prepara una jugada durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Wizards de Washington, el lunes 16 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell)
Steve Kerr, entrenador en jefe de los Warriors de Golden State, prepara una jugada durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Wizards de Washington, el lunes 16 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) AP

El entrenador de Golden State es uno de los más rápidos en alcanzar ese hito, pero después de llegar a 599 los Warriors perdieron cinco partidos seguidos. Cortaron esa mala racha con una victoria de 125-117 sobre Washington la noche del lunes.

“No fue un gran partido de baloncesto”, comentó Kerr. “Pero necesitábamos la victoria y fuimos lo suficientemente buenos como para conseguirla”.

Kerr llegó a 600 en su partido número 943 de temporada regular. Solo tres entrenadores necesitaron menos, según información de Elias Sports Bureau distribuida por los Warriors. Phil Jackson lo logró en 805 partidos, Pat Riley en 832 y Gregg Popovich en 887.

“Es surrealista escuchar mi nombre en ese grupo, pero puedo decirles que hay algo que nos une a todos —esos nombres y el mío—: el talento”, manifestó Kerr. “No se puede ganar en esta liga sin grandes jugadores, y tuve la fortuna, desde el día en que acepté este trabajo, de contar con un talento increíble”.

No ha habido tanto de eso en las alineaciones recientes de Golden State. Stephen Curry y Jimmy Butler están fuera por lesiones, y los Warriors están atrapados en una carrera por la posición en la ronda del play-in de la Conferencia Oeste. Sí contaron con el regreso de Draymond Green y Kristaps Porzingis, después de haberlos descansado en la derrota del domingo en Nueva York.

Porzingis anotó 30 puntos, la mayor cifra del partido.

“Es un gran talento”, dijo Kerr. “Además, estamos en la gira de reencuentro con Kristaps Porzingis. Es una locura. Estamos jugando contra cada uno de sus exequipos. Los Knicks, Washington, Atlanta, Boston, Dallas —los cinco equipos en los que ha estado— los estamos viendo en este viaje. Los jugadores por lo general se motivan al jugar contra sus antiguos equipos”.

Lo siguiente para los Warriors es un duelo con los Celtics la noche del miércoles.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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