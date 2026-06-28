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Steve Clarke deja a la selección de Escocia tras la eliminación del Mundial pese a nuevo contrato

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, dejará el cargo después de que el equipo quedó eliminado del Mundial, pese a que había firmado un nuevo contrato de cuatro años apenas un mes antes.

El seleccionador de Escocia Steve Clarke reacciona tras el encuentro ante Brasil en el Grupo C de la Copa Mundial el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El seleccionador de Escocia Steve Clarke reacciona tras el encuentro ante Brasil en el Grupo C de la Copa Mundial el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Clarke anunció su salida en una emotiva carta dirigida a los aficionados de la “Tartan Army” de Escocia, poco después de que la victoria de Croacia por 2-1 sobre Ghana el sábado dejó a Escocia sin posibilidad de clasificarse a la ronda de dieciseisavos.

Estuvo al frente de Escocia durante siete años y los llevó a disputar su primer Mundial desde 1998, además de que se clasificaron dos veces a la Eurocopa, algo que no lograba desde 1996.

Los jugadores de Escocia “merecen todos los elogios y la admiración que reciben y fue realmente un honor que me llamaran su Gaffer (jefe)”, escribió Clarke. “Gracias por contar conmigo y buena suerte a mi sucesor”.

Escocia disputó su último partido el jueves, una derrota por 3-0 ante Brasil, pero tuvo que esperar varios días para ver si terminaría como uno de los mejores tercer lugar para conseguir su boleto a la fase de eliminación directa.

Su victoria inicial por 1-0 sobre Haití fue el primer triunfo de Escocia en cualquier Mundial masculino desde 1990, pero ese estrecho margen de victoria terminó perjudicando al equipo de Clarke tras sus posteriores derrotas ante Marruecos y Brasil.

La diferencia de goles fue el criterio de desempate entre los equipos que terminaron en tercer lugar de sus grupos con tres puntos, y el diferencial de -3 de Escocia la dejó muy por detrás de Senegal, cuyo diferencial de +2 le permitió asegurarse el último cupo entre los ocho equipos clasificados.

El contrato que Clarke firmó a finales de mayo parecía destinado a mantenerlo en el cargo hasta el Mundial de 2030, y su carta no explicó por qué aparentemente había cambiado de opinión.

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Vea más cobertura de la Copa del Mundo de AP aquí

FUENTE: AP

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