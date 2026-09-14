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Steve Ballmer cede ante castigo de la NBA y se disculpa. Clippers aceptan multa de 30 millones

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Steve Ballmer, el dueño de los Clippers de Los Ángeles, no impugnará el castigo de la NBA por eludir el tope salarial, en un giro respecto de la inicial actitud desafiante del equipo y su promesa de luchar contra lo que calificó como “una investigación fuertemente sesgada”.

ARCHIVO - En esta foto del 13 de marzo de 2026, el dueño de los Clippers de Los Ángeles Steve Ballmer en las instalaciones del equipo antes del encuentro ante los Bulls de Chicago. (AP Foto/Ryan Sun)
ARCHIVO - En esta foto del 13 de marzo de 2026, el dueño de los Clippers de Los Ángeles Steve Ballmer en las instalaciones del equipo antes del encuentro ante los Bulls de Chicago. (AP Foto/Ryan Sun) AP

Ballmer, en sus primeros comentarios públicos desde que la NBA anunció este mes un severo castigo contra los Clippers, señaló en un comunicado publicado en internet la noche del domingo que el equipo acataría las sanciones impuestas por la liga.

La liga suspendió a Ballmer por un año, multó al equipo con 30 millones de dólares y lo obligó a perder cinco selecciones de primera ronda del draft.

Ballmer indicó que el equipo ya pagó la multa.

“Aunque todavía hay desacuerdos respecto de las conclusiones del informe, no es ahí donde quiero centrarme”, manifestó. “Los propietarios de equipos deben apoyar, no distraer”.

Ballmer pidió disculpas a los aficionados de los Clippers, a los empleados y a sus colegas propietarios por la “distracción y angustia” causadas por la investigación, que determinó que el equipo violó las reglas sobre elusión del tope salarial relacionadas con Kawhi Leonard.

“Este ha sido un momento muy difícil para todos los asociados con los Clippers, y por eso lo lamento sinceramente”, escribió Ballmer. “Quiero disculparme con nuestros aficionados, empleados y con los demás propietarios de equipos de la NBA por la distracción y angustia que este asunto ha causado, por lo cual acepto la responsabilidad como propietario principal”.

La liga actuó con dureza contra la organización tras una investigación de casi un año encabezada por un bufete externo. Los Clippers habían dicho en múltiples ocasiones que no habían hecho nada malo y que esperaban ser exonerados.

Después de que se anunciaron las sanciones, el equipo afirmó que rechazaba “enérgicamente” las conclusiones de la NBA y la calificó como “una investigación fuertemente sesgada”.

Los Clippers también difundieron una carta del abogado de Ballmer, David Kelley, al comisionado de la NBA, Adam Silver, en la que describió la investigación como “una cacería de brujas” y las sanciones posteriores como “una injusticia flagrante”.

La NBA comenzó a investigar en septiembre de 2025 si un contrato de patrocinio por 28 millones de dólares entre Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC —una empresa que se declaró en bancarrota el año pasado— infringía las reglas de la liga, tras un reporte del periodista Pablo Torre.

A principios de este año, el cofundador de Aspiration, Joseph Sanberg, fue condenado a 14 años en una prisión federal después de declararse culpable de defraudar a inversionistas y prestamistas por al menos 248 millones de dólares.

La liga sostuvo que Ballmer, a sabiendas, buscó ayudar a Leonard a obtener acuerdos de ingresos fuera de la cancha, aprobó un acuerdo comercial que sabía que era una condición previa para que Aspiration celebrara un contrato de patrocinio con Leonard, y que no creó condiciones para que su equipo cumpliera las reglas de la liga.

Ballmer afirmó que el equipo está “comprometido a dejar atrás este capítulo”.

“Los desafíos que tenemos por delante son significativos, pero también lo es nuestra determinación”, expresó. “Seguiremos construyendo nuestro equipo e invirtiendo en nuestra comunidad. La confianza de nuestros aficionados es nuestra prioridad. Con nuestra plantilla talentosa, un personal extraordinario y una visión clara, estoy seguro de que competiremos al más alto nivel y seremos una organización de la que nuestros aficionados puedan sentirse orgullosos”.

El traspaso de Leonard a los Raptors de Toronto ha quedado en suspenso a la espera del resultado de la investigación. Los Raptors han dicho que todavía quieren a Leonard, y al parecer él está igual de ansioso por volver al equipo con el que conquistó un título de la NBA y fue el Jugador Más Valioso de las Finales en 2019.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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