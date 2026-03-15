americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Stephen Curry viaja con los Warriors, que pierden a dos jugadores más por al menos una semana

NUEVA YORK (AP) — Stephen Curry está viajando con Golden State en su gira como visitante, lo más cerca que han estado los Warriors de recibir buenas noticias sobre lesiones en estos días.

Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, reacciona desde la banca durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Timberwolves de Minnesota, el viernes 13 de marzo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, reacciona desde la banca durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Timberwolves de Minnesota, el viernes 13 de marzo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Curry se perdió su 17mo partido consecutivo la noche del domingo por dolor e inflamación en la rodilla derecha, cuando los Warriors enfrentaron a los Knicks de Nueva York para abrir su gira de seis partidos. Pero el base superestrella estuvo con el equipo en el Madison Square Garden, donde los Warriors informaron que otros dos jugadores estarán de baja al menos una semana.

“Simplemente se siente mejor cuando él está en la sala. Estuvo en nuestra reunión hoy, hizo un entrenamiento esta mañana. Así que va en la dirección correcta y está de buen ánimo, y el hecho de que esté en el viaje es importante para nuestra moral”, comentó Steve Kerr, entrenador de los Warriors.

Curry no juega desde el 30 de enero y es poco probable que participe en la gira, ya que no se espera su próxima evaluación hasta el próximo fin de semana, cuando los Warriors ya habrán disputado cinco partidos. Kerr señaló que todavía está limitado a realizar únicamente trabajo individual.

Kerr desearía que el dos veces MVP de la NBA estuviera en la duela. Golden State tiene marca de 9-18 sin Curry esta temporada, incluido 5-11 en el tramo actual antes del domingo.

“Es único, y este es el periodo más largo que recuerdo estar sin él desde, creo, 2020, cuando se perdió básicamente toda la temporada”, en referencia a cuando Curry se fracturó la mano izquierda al inicio de la temporada 2019-20 y jugó apenas cinco partidos. “Así que sí, lo extrañamos. Extrañamos verlo”, expresó Kerr.

Ya sin Jimmy Butler por un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, los Warriors indicaron que el hermano de Curry, Seth, y el ala-pívot veterano Al Horford se sometieron a resonancias magnéticas tras sus lesiones. La de Seth Curry reveló una distensión leve en la ingle izquierda y la de Horford, una distensión leve en la pantorrilla izquierda. Ambos jugadores serán evaluados de nuevo dentro de una semana.

Los Warriors también dieron descanso a Draymond Green, Kristaps Porzingis y De'Anthony Melton en la primera noche de una serie de partidos en noches consecutivas, con la esperanza de que todos jugaran el lunes en Washington. Le dieron a Malevy Leons su primera titularidad en la NBA, mientras utilizaron su 11mo quinteto inicial distinto en los últimos 11 partidos.

Para sumar un jugador más, los Warriors firmaron al pívot Omer Yurtseven con un contrato de 10 días el domingo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Destacados del día

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: No habrá impunidad para vandalismo y violencia

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: "No habrá impunidad para vandalismo y violencia"

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama comunista descarado

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama "comunista descarado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter