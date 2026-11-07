Stephen Curry anota 41 puntos y Warriors hilvanan 7ma victoria: 126-119 ante Magic en prórroga

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Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, festeja en el partido del sábado 7 de noviembre de 2026 ante el Magic de Orlando (AP Foto/Justine Willard) AP

Tras su jugada, Curry anotó una bandeja en el último minuto para terminar con 41 puntos, seis rebotes y seis asistencias. Los Warriors resistieron para hilvanar su séptima victoria.

Wendell Carter Jr. falló dos tiros libres cuando restaban 1:15 minutos, con lo que se perdió la oportunidad de igualar el duelo de nuevo antes de que Curry respondiera de nuevo.

El novato de los Warriors Yaxel Lendeborg encestó un triple clave en el tiempo extra y aportó 23 puntos y ocho rebotes. Un día antes compartió un video en el que le regalaba una casa a su madre en California.

Golden State comenzó con una foja de 0-3 y ahora tiene su racha ganadora más larga desde que hiló siete triunfos del 3 al 15 de marzo de 2025.

Franz Wagner sumó 30 puntos y 11 asistencias, mientras que Tristan da Silva y Carter anotaron 19 cada uno por el Magic, que ha perdido cuatro duelos seguidos en la cancha de los Warriors.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP