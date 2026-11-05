Stephen Curry anota 29 puntos y Warriors ganan 120-100 sobre Heat. Su sexto triunfo al hilo

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El guardia de los Warriors de Golden State, Stephen Curry (30), avanza hacia la canasta ante la marca del guardia del Heat de Miami, Klay Thompson (11), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA el jueves 5 de noviembre de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Tony Avelar) AP

Giannis Antetokounmpo tuvo 20 puntos y 14 rebotes, Davion Mitchell aportó 22 puntos y ocho asistencias y Bam Adebayo añadió 18 puntos y 10 rebotes para Miami, que fue superado 26-9 durante un tramo crucial del tercer cuarto y no pudo recuperarse.

Draymond Green registró un máximo de la temporada con 11 asistencias y Georges Niang anotó 13 puntos desde la banca, mientras los Warriors ampliaron su racha de victorias después de comenzar la temporada 0-3.

Curry empezó con 1 de 8 y llevaba 2 de 10 al descanso, antes de encenderse en el tercer cuarto, y terminó con 9 de 19 y seis triples, quedándose a poco de su cuarto partido consecutivo con 30 o más puntos porque descansó una vez que el encuentro ya estaba decidido.

Klay Thompson anotó 11 puntos en su regreso y reencuentro con su antiguo equipo, los Warriors, y recibió una cálida ovación antes del salto inicial.

Andrew Wiggins también se enfrentó a sus antiguos compañeros de Golden State y anotó apenas dos puntos con 1 de 6 en tiros, además de seis rebotes y cuatro asistencias para el Heat.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP