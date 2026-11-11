americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Stephen Curry abandona partido ante Rockets por dolor abdominal. Steve Kerr se dice preocupado

HOUSTON (AP) — Stephen Curry, el astro de Golden State, abandonó el partido del miércoles contra Houston en el primer cuarto por molestias en el abdomen y no regresó.

Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, se marcha del partido ante los Rockets de Houston el miércoles 11 de noviembre de 2026 por una lesión abdominal (AP Foto/Ashley Landis)
Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, se marcha del partido ante los Rockets de Houston el miércoles 11 de noviembre de 2026 por una lesión abdominal (AP Foto/Ashley Landis) AP

Curry logró un triple —su única canasta del partido— cuando faltaban unos 7½ minutos del primer cuarto y se llevó la mano al costado derecho, haciendo una mueca mientras retrocedía después del tiro.

De inmediato se acercó al entrenador Steve Kerr y se dirigió al vestuario. Parecía tener dolor y caminaba con cautela, sujetándose el costado derecho mientras salía de la cancha.

“Dijo que se resintió de algo en la zona abdominal y comentó que nunca le había pasado antes”, relató Kerr.

Añadió que Curry salió de la arena en la segunda mitad para someterse a una resonancia magnética, pero que el equipo aún no había recibido información del estudio.

Se le preguntó a Kerr cuál era su nivel de preocupación por el estado de Curry.

“Quiero decir, la preocupación es alta, pero no tengo idea del alcance de la lesión”, respondió.

Los Rockets vencieron a los Warriors por 115-108, con lo que pusieron fin a la racha de ocho victorias consecutivas de Golden State.

Curry, de 38 años, dos veces Jugador Más Valioso y 12 veces elegido al Juego de Estrellas, llegó a la noche ubicado en el segundo lugar de la NBA en anotación con 30,6 puntos por partido. Fue el máximo anotador de los Warriors en seis de sus ocho triunfos, que llegaron después de un inicio con foja de 0-3.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Destacados del día

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter