Stephen Curry abandona partido ante Rockets por dolor abdominal. Steve Kerr se dice preocupado

Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, se marcha del partido ante los Rockets de Houston el miércoles 11 de noviembre de 2026 por una lesión abdominal (AP Foto/Ashley Landis) AP

Curry logró un triple —su única canasta del partido— cuando faltaban unos 7½ minutos del primer cuarto y se llevó la mano al costado derecho, haciendo una mueca mientras retrocedía después del tiro.

De inmediato se acercó al entrenador Steve Kerr y se dirigió al vestuario. Parecía tener dolor y caminaba con cautela, sujetándose el costado derecho mientras salía de la cancha.

“Dijo que se resintió de algo en la zona abdominal y comentó que nunca le había pasado antes”, relató Kerr.

Añadió que Curry salió de la arena en la segunda mitad para someterse a una resonancia magnética, pero que el equipo aún no había recibido información del estudio.

Se le preguntó a Kerr cuál era su nivel de preocupación por el estado de Curry.

“Quiero decir, la preocupación es alta, pero no tengo idea del alcance de la lesión”, respondió.

Los Rockets vencieron a los Warriors por 115-108, con lo que pusieron fin a la racha de ocho victorias consecutivas de Golden State.

Curry, de 38 años, dos veces Jugador Más Valioso y 12 veces elegido al Juego de Estrellas, llegó a la noche ubicado en el segundo lugar de la NBA en anotación con 30,6 puntos por partido. Fue el máximo anotador de los Warriors en seis de sus ocho triunfos, que llegaron después de un inicio con foja de 0-3.

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FUENTE: AP