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Steer y Lodolo frenan la mala racha de Rojos, que vencen 3-2 a los Orioles

CINCINNATI (AP) — Spencer Steer abrió el marcador con su 14.º jonrón de la temporada, Nick Lodolo lanzó seis entradas en blanco y los Rojos de Cincinnati vencieron el domingo 3-2 a los Orioles de Baltimore.

El pitcher de los Rojos de Cincinnati Emilio Pagán y el cátcher Tyler Stephenson celebran la victoria ante los Orioles de Baltimore el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster)
El pitcher de los Rojos de Cincinnati Emilio Pagán y el cátcher Tyler Stephenson celebran la victoria ante los Orioles de Baltimore el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

La victoria evitó que perdieran la serie por barrida y puso fin a la racha de seis derrotas consecutivas de los Rojos en casa.

Kyle Bradish retiró a los primeros 12 bateadores de los Rojos en el juego, pero otorgó base por bolas al venezolano Eugenio Suárez para abrir la quinta entrada antes de que el jonrón de Steer pusiera el marcador 2-0.

Bradish (5-9) lanzó 7 entradas y dos tercios y permitió tres carreras y cinco hits, con cinco ponches.

El novato All-Star Sal Stewart conectó un doble impulsor del puertorriqueño Edwin Arroyo para sacar a Bradish del juego. Stewart suma 61 carreras impulsadas, empatado en el séptimo lugar de las Grandes Ligas y la mayor cantidad para un novato esta campaña. Está empatado en el décimo puesto con 21 dobles, también la mayor cifra para un novato.

La racha de 14 entradas sin permitir carreras de Lodolo terminó en la sexta entrada. Taylor Ward conectó un doble y anotó con un sencillo de Coby Mayo con dos outs.

Brock Burke hizo su 44.ª aparición de la temporada, empatado con la segunda mayor cantidad de las Grandes Ligas, cuando relevó a Lodolo y lanzó una séptima entrada de 1-2-3.

Lodolo (3-2) trabajó seis entradas, permitiendo una carrera con seis hits. Dio dos bases por bolas y ponchó a cuatro.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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