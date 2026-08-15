Steelers invierten en el tackle defensivo Keeanu Benton y le dan nuevo contrato de 5 años

El tackle defensivo de los Steelers de Pittsburgh Keeanu Benton corre al campo para el encuentro de pretemporada ante los Packers de Green Bay el jueves 13 de agosto del 2026. (AP Foto/David Dermer) AP

El acuerdo, que tiene un valor total de 73,75 millones de dólares, reemplaza el contrato de novato de Benton, que firmó después de ser seleccionado en la segunda ronda del draft de 2023.

Benton, de 25 años, viene de la mejor temporada de su carrera. Registró marcas personales en tacleadas (51), tacleadas para pérdida (6) y capturas (5 1/2), mientras ayudaba a los Steelers a conquistar el título de la AFC Norte.

“Es un tipo grande; su explosividad, su capacidad atlética… definitivamente creo que hay más ahí en cuanto a su techo, así que esa es mi opinión personal sobre él. Creo que también tiene mucho fútbol por delante”, indicó el entrenador de Pittsburgh, Mike McCarthy.

McCarthy añadió que Benton fue recibido con una ovación de pie durante una reunión del equipo el sábado, lo que para McCarthy es una muestra del respeto que Benton se ha ganado durante su etapa con los Steelers.

El acuerdo significa que Benton seguirá siendo un miembro clave de la defensa tras el eventual retiro —cuando sea que ocurra— del veterano capitán defensivo Cam Heyward. Heyward, de 37 años, tiene contrato hasta 2027, pero comentó recientemente durante el campamento de entrenamiento que está tomando las cosas una temporada a la vez.

Los Steelers han hecho una inversión significativa en la línea defensiva en los últimos años: seleccionaron a Benton en 2023; a Derrick Harmon (primera ronda) y a Yahya Black (quinta) en el draft de 2025; y se la jugaron con el ala defensiva Gabriel Rubio en la sexta ronda esta primavera.

“Quiero decir, tenemos una muy buena mezcla de veteranos y jóvenes, y obviamente también con novatos ahí”, añadió McCarthy. “Así que eso es algo que nos favorece hoy y de cara al futuro”.

Benton es el integrante más reciente de la clase del draft de Pittsburgh de 2023 en firmar un nuevo contrato antes de llegar a la agencia libre. Los Steelers ya habían asegurado al linebacker externo Nick Herbig y al ala cerrada Darnell Washington.

El único seleccionado importante del draft de 2023 cuyo estatus más allá de 2026 sigue siendo incierto es el esquinero Joey Porter Jr., quien también está entrando en el último año de su contrato de novato. Porter figura actualmente en la lista de físicamente incapaz de jugar después de agravar un problema de espalda durante una prueba de movilidad en el primer día del campamento el mes pasado.

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FUENTE: AP