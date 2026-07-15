Starmer recibe críticas, pero también elogios, en su última sesión de preguntas en el Parlamento

El primer ministro británico Keir Starmer sale de 10 Downing Street en Londres el 15 de julio del 2026. (AP foto/Thomas Krych) AP

Starmer se despidió de las bulliciosas sesiones semanales de Preguntas al Primer Ministro, en las que ha intercambiado pullas con políticos de la oposición y defendido el historial de su gobierno. El lunes, dimitirá tras apenas dos años en el cargo y entregará el poder a un nuevo líder del Partido Laborista, Andy Burnham.

En una sesión que mezcló seriedad y críticas con homenajes personales y bromas, Starmer abrió diciendo que estaba “horrorizado” por el asesinato la semana pasada de la exlegisladora Ann Widdecombe. La policía antiterrorista lo investiga como homicidio.

Starmer calificó de “escalofriante” que tres miembros en funciones o exmiembros hayan sido asesinados durante sus 11 años en el Parlamento, e instó a los políticos a “hacer más para defender nuestra democracia”.

En lugar de mencionar próximas reuniones con ministros, como ha hecho cada semana, Starmer comentó que más tarde tenía “una cita importante con la televisión” cuando Inglaterra se enfrente a Argentina en la semifinal del Mundial.

La líder conservadora de la oposición, Kemi Badenoch —la cuarta dirigente de su partido desde 2022— advirtió al Partido Laborista de Starmer que cambiar de líder no es ninguna “solución mágica”, y recordó cómo Starmer había pronosticado que ella no duraría un año al mando.

La democracia parlamentaria de Gran Bretaña permite que los partidos en el gobierno cambien de líder y, por tanto, de primer ministro, sin necesidad de una elección general. La próxima elección nacional no tiene que celebrarse hasta 2029.

Starmer fue elegido con una victoria aplastante en julio de 2024, pero renuncia tras dos años en el cargo marcados por tropiezos y errores de juicio que erosionaron su posición ante su partido y el público.

Le costó cumplir el crecimiento económico prometido, reparar los servicios públicos y aliviar el costo de vida. Y quedó lastrado por tropiezos repetidos, incluida su decisión de nombrar a Peter Mandelson, un amigo de Jeffrey Epstein, como embajador en Estados Unidos.

Después de que el Partido Laborista fuera duramente castigado en las elecciones locales de mayo, cedió ante la creciente presión del partido y anunció que dimitiría. Burnham, exalcalde del Gran Manchester, es el único candidato en la contienda para reemplazarlo y será anunciado como el nuevo líder laborista el viernes.

El lunes, Starmer irá al Palacio de Buckingham y comunicará su renuncia al rey Carlos III, quien luego pedirá a Burnham que asuma el cargo.

En Preguntas al Primer Ministro, Starmer señaló que estaba orgulloso de los logros de política interna de su gobierno, incluidas protecciones más sólidas para los trabajadores, una ley destinada a frenar los encubrimientos oficiales tras tragedias y un mayor gasto en defensa.

“Me enorgullece dejar este país en mejores condiciones de las que lo encontré”, manifestó.

Badenoch elogió a Starmer por apoyar a Ucrania en su guerra contra la invasión rusa, incluso al invitar al presidente Volodymyr Zelenskyy a Londres inmediatamente después de que el líder ucraniano fuera insultado por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el año pasado.

Starmer asistió a las celebraciones del Día de la Bastilla en París el martes con el presidente francés Emmanuel Macron, quien le otorgó la Legión de Honor en reconocimiento a su trabajo con Francia en materia de seguridad europea.

De vuelta en Londres, Starmer ofreció una recepción en el jardín de la residencia del primer ministro en el 10 de Downing Street para agradecer a las personas que habían hecho campaña para exigir rendición de cuentas a las autoridades tras perder a seres queridos por la violencia.

“Me voy el lunes con buena disposición”, les dijo. “Estoy muy satisfecho de haber tenido el privilegio de ser primer ministro. Me alegra haber cumplido las promesas que se hicieron a muchas personas en este jardín. Y haré esta última promesa: estaré con ustedes y caminaré con ustedes mientras me quede aliento en el cuerpo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP