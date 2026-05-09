Starmer bajo presión tras desastre electoral para el laborismo y el auge de Reform UK

El primer ministro británico Sir Keir Starmer y el secretario de Exteriores David Lammy se reúnen con miembros del Partido Laborista en una visita al AFC Wimbledon en el sur de Londres, el sábado 9 de mayo de 2026 (Maja Smiejkowska/PA vía AP) AP

El sábado, a medida que se conocían los resultados finales, el laborismo sufría una pérdida neta de más de 1.100 escaños en concejos locales en toda Inglaterra, perdió el control de varias autoridades locales que había mantenido durante décadas y fue despojado del poder en Gales tras 27 años. El partido antiinmigración Reform UK obtuvo más de 1.300 escaños en toda Inglaterra y logró importantes avances en elecciones legislativas en Gales y Escocia.

Fue un contundente veredicto de los votantes en unas elecciones consideradas por muchos como un referéndum no oficial sobre Starmer, cuya popularidad se ha desplomado desde que llevó al poder al partido de centroizquierda hace menos de dos años.

Estas son cinco cosas que hemos aprendido de las elecciones.

Starmer insistió en que no se marchará ni “sumirá al país en el caos”.

“Lo correcto es reconstruir y mostrar el camino a seguir. Eso es lo que voy a hacer en los próximos días”, afirmó el sábado.

Sus colegas del gabinete expresaron apoyo, y ninguno de los políticos laboristas de alto perfil considerados posibles rivales dio un paso contra él. El secretario de Salud, Wes Streeting, la ex viceprimera ministra Angela Rayner, y el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, han guardado silencio hasta ahora.

Pero un creciente número de legisladores laboristas instó al primer ministro a fijar un calendario para su salida este año. La política británica permite que los partidos cambien de líder a mitad de mandato sin necesidad de una nueva elección.

“Tiene que haber un calendario”, declaró el legislador Clive Betts a la BBC. Otro parlamentario, Tony Vaughan, señaló que debería haber una “transición ordenada del liderazgo”.

La legisladora laborista Catherine West dijo que intentaría postularse para liderar el partido si el gabinete no destituía a Starmer antes del lunes, aunque reconoció que no contaba ni de lejos con el apoyo de 81 colegas necesario para forzar una contienda.

Starmer intentó mostrar cambios el sábado al reincorporar a dos figuras de anteriores gobiernos laboristas. Nombró como enviado especial para las finanzas globales al ex primer ministro Gordon Brown y designó como asesora sobre mujeres y niñas a la ex líder adjunta del partido Harriet Harman.

Starmer tiene previsto pronunciar un discurso el lunes en un intento por recuperar impulso, antes de que el gobierno exponga sus planes legislativos el miércoles en un discurso pronunciado por el rey Carlos III en la Apertura de Estado del Parlamento.

Reform UK está en ascenso

Las elecciones fueron un punto de inflexión para Reform UK, el más reciente partido de extrema derecha encabezado por el veterano político nacionalista Nigel Farage.

Con una campaña basada en un mensaje contra el orden establecido y la inmigración, el partido ganó cientos de escaños en concejos locales en zonas obreras del norte de Inglaterra, como Sunderland, que durante décadas fueron un sólido bastión laborista. También arrebató terreno a los conservadores en lugares como el condado de Essex, al este de Londres, y aumentó su porcentaje de voto en Gales y Escocia, un nuevo terreno para el partido.

Farage sostuvo que los resultados marcaron un “cambio histórico en la política británica”. Dijo estar convencido de que “los votantes que han venido con nosotros no lo hacen como una protesta a corto plazo”.

Actualmente, Reform UK tiene apenas ocho de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes y no está claro si podría repetir su éxito en una elección nacional.

Un reino cada vez más desunido

Las elecciones produjeron administraciones semiautónomas en Escocia y Gales encabezadas por partidos dedicados a la independencia y a la ruptura de Reino Unido, aunque ninguno tiene esa política como prioridad inmediata.

El Partido Nacional Escocés, que gobierna en Edimburgo desde 2007, ganó otro mandato, pero no alcanzó la mayoría, lo que hace improbable un referéndum de independencia. El Partido Laborista y Reform empataron en un distante segundo lugar.

Plaid Cymru (El Partido de Gales) obtuvo la mayor cantidad de escaños en el Senedd, la asamblea legislativa con sede en Cardiff. El partido, que aspira a que Gales abandone Reino Unido pero no tiene planes de hacerlo en el corto plazo, no alcanzó la mayoría, aunque probablemente formará el nuevo gobierno. Reform quedó en segundo sitio y el Partido Laborista, en un distante tercero en uno de sus bastiones más históricos, y la primera ministra saliente Eluned Morgan perdió su escaño.

La economía es el mayor problema

La economía está en el centro de los problemas del Partido Laborista, como ocurre con muchos gobiernos en el poder.

Desde que puso fin a 14 años de gobierno conservador sacudidos por la austeridad y la pandemia de COVID-19, el Partido Laborista ha tenido dificultades para aliviar el costo de vida y reactivar una economía lenta en un duro contexto económico marcado por la guerra en Ucrania y, más recientemente, en Irán. Starmer también ha irritado a sus simpatizantes con intentos de recortar el gasto en bienestar social, algunos de los cuales se volvieron en su contra tras rebeliones dentro del Partido Laborista.

Algunos laboristas dicen que los logros del gobierno, incluidas las protecciones para inquilinos y un salario mínimo más alto, están pasando desapercibidos. Muchos culpan a Starmer, un líder poco inspirador distraído por escándalos, incluida su desastrosa decisión de nombrar a Peter Mandelson, un amigo de Jeffrey Epstein marcado por escándalos, como embajador de Reino Unido en Washington.

Pero Stephen Houghton, el líder saliente del concejo de Barnsley, en el norte de Inglaterra, donde el Partido Laborista perdió frente a Reform, dijo que el problema “va más allá del primer ministro”.

“Esto se venía gestando desde hace 30 años en todo el país, en comunidades posindustriales, comunidades costeras, que se han quedado atrás”, manifestó. “Puedes cambiar de primer ministro todo el día. Si no cambias la política, no habrá ningún cambio”.

El sistema político bipartidista se fractura

Los resultados reflejan una fragmentación de la política de Reino Unido tras décadas de dominio del Partido Laborista y del Partido Conservador, que también sufrió grandes pérdidas el jueves.

Las elecciones ofrecieron a los votantes un abanico de opciones, como los centristas Liberal Democrats y los partidos nacionalistas en Escocia y Gales.

Pero los grandes ganadores fueron los insurgentes populistas, Reform UK y el Partido Verde, cuyo enfoque se ha ampliado del medio ambiente a la justicia social y la causa palestina bajo el líder autodenominado “ecopopulista” Zack Polanski. Los Verdes ganaron cientos de escaños en concejos a costa del Partido Laborista en centros urbanos y ciudades universitarias, y tomaron el control de varias autoridades locales.

Tony Travers, profesor de gobierno en la London School of Economics, dijo que los resultados sugieren que la próxima elección nacional, prevista para 2029, no producirá una mayoría para ningún partido.

“Entonces, después de la elección, entras en el mundo de dos o tres grandes partidos minoritarios tratando de averiguar cómo gobernarían”, explicó, algo que tradicionalmente se considera “muy poco británico”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP