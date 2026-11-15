St. Brown y Gibbs anotan 2 TD cada uno en paliza 35-10 de Lions a Patriots tras lesión de Maye

MUNICH (AP) — El receptor de los Lions de Detroit, Amon-Ra St. Brown, atrapó dos pases de touchdown de vuelta en su casa en Alemania y Jahmyr Gibbs corrió para 153 yardas y dos anotaciones en la victoria el domingo por 35-10 sobre los Patriots de Nueva York, que perdieron al quarterback Drake Maye por una lesión en el tobillo en su primera serie ofensiva.