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St. Brown y Gibbs anotan 2 TD cada uno en paliza 35-10 de Lions a Patriots tras lesión de Maye

MUNICH (AP) — El receptor de los Lions de Detroit, Amon-Ra St. Brown, atrapó dos pases de touchdown de vuelta en su casa en Alemania y Jahmyr Gibbs corrió para 153 yardas y dos anotaciones en la victoria el domingo por 35-10 sobre los Patriots de Nueva York, que perdieron al quarterback Drake Maye por una lesión en el tobillo en su primera serie ofensiva.

El receptor de los Lions de Detroit Amon-Ra St. Brown celebra con sus compañeros tras anotar un touchdown ante los Patriots de Nueva Inglaterra en Munich, Alemania el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)
El receptor de los Lions de Detroit Amon-Ra St. Brown celebra con sus compañeros tras anotar un touchdown ante los Patriots de Nueva Inglaterra en Munich, Alemania el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Los Lions (7-2) han ganado cinco partidos consecutivos, pero también perdieron al cazamariscales Aidan Hutchinson, quien pareció lastimarse la rodilla mientras celebraba la captura que dejó fuera del juego a Maye.

Jared Goff lanzó tres pases de touchdown, además de dos intercepciones, al completar 20 de 31 envíos para 303 yardas.

Gibbs atrapó siete pases para 99 yardas. St. Brown terminó con cuatro recepciones para 98 yardas.

Los Patriots (5-5) han perdido dos partidos seguidos y tres de sus últimos cuatro.

Tommy DeVito completó 12 de 24 para 81 yardas con una intercepción y un pase de touchdown en el cuarto cuarto a Lan Larison para Nueva Inglaterra.

En su única serie, Maye completó tres de cuatro pases para 48 yardas. También escapó de la presión para ganar 11 yardas. Hutchinson capturó a Maye en la yarda 15 de Detroit en tercera oportunidad. Luego, Andy Borregales pateó un gol de campo de 33 yardas.

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