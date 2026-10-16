Spurs de Wembanyama son el rival a vencer en el Suroeste, pero ojo con Durant e Irving

El alero francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, festeja una jugada en un partido de pretemporada ante los Suns de Phoenix, el miércoles 14 de octubre de 2026 (AP Foto/Eric Gay) AP

No importa si lo tachan de “villano” en la División Suroeste que comparte con Kevin Durant en Houston y Kyrie Irving en Dallas — que regresa tras una larga ausencia por lesión. Wembanyama asume todo lo que conlleva ser uno de los equipos a vencer en la Conferencia Oeste.

“Me parece que la palabra implica atravesar algo de gran magnitud y se siente como el destino de cualquiera”, manifestó el astro francés de 2,24 metros (7 pies, 4 pulgadas), quien ayudó a los Spurs a poner fin a una sequía de seis años sin playoffs al llegar a la serie por el campeonato, algo que San Antonio logró seis veces mientras ganaba cinco títulos en 22 apariciones consecutivas en la postemporada durante su época de gloria.

“Estamos peleando por llegar a la cima de la montaña y vamos a tener que apartar a la gente que se interponga en nuestro camino”, dijo Wembanyama, quien fue expulsado por darle un codazo en la garganta a Naz Reid de Minnesota, en las finales del Oeste. “Así son las cosas. Así que lo tomo como una gran señal, una gran señal de respeto también”.

Durant está ansioso por una temporada completa con el base Fred VanVleet sano en los Rockets. La primera campaña el 16 veces All-Star en Houston terminó con la segunda temporada consecutiva del club con 52 victorias y una eliminación en la primera ronda de los playoffs.

Ime Udoka, quien ha ganado al menos 50 partidos en tres de sus cuatro temporadas como entrenador, aprovechó el marco del día de prensa para decir que llegó la hora de que los Rockets “hicieran mucho ruido de verdad”.

Irving, quien no ha jugado un partido de temporada regular en 19 meses y medio desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de 2025, será por primera vez compañero de Cooper Flagg, la selección número 1 global del draft del año pasado y ahora el vigente Novato del Año.

El entrenador de Dallas es Dusty May, contratado por el nuevo presidente, Masai Ujiri, para reemplazar al despedido Jason Kidd después de llevar a Michigan al campeonato de la NCAA.

A continuación, un vistazo a cada equipo de la División Suroeste en el orden previsto en que quedarán:

San Antonio

Los Spurs no van a tomar a nadie por sorpresa, mucho menos después de que Wembanyama ganó su primer premio al Jugador Defensivo del Año y terminó tercero en la votación al MVP. Liderado por el francés, así como por Stephon Castle, Dylan Harper y De’Aaron Fox, San Antonio recupera toda su rotación de 10 hombres y sumó al veterano Tobias Harris y al novato Tarris Reed Jr. como alas-pívots. A este plantel le faltaba experiencia de playoffs hace un año.

Ya no.

Houston

El regreso de VanVleet, de 32 años y quien se perdió toda la temporada pasada por una lesión de rodilla, debería beneficiar sobre todo al astro emergente Amen Thompson. El alero tuvo que jugar fuera de posición la temporada pasada al cubrir la ausencia de VanVleet.

Durant estuvo limitado a un solo partido de playoffs por una lesión de tobillo la temporada pasada. Recientemente cumplió 38 años, pero no ha mostrado señales de declive. Registró la segunda mayor cantidad de minutos en la NBA la temporada pasada, únicamente por detrás de Thompson.

Dallas

Irving anotó 17 puntos con eficiencia en su primer duelo desde la lesión, un partido de pretemporada en China. Flagg fue un punto brillante en una temporada por lo demás sombría que comenzó con el despido del gerente general Nico Harrison, el artífice del desastroso traspaso de Luka Doncic.

Ujiri no tardó en decidir que era momento de seguir adelante sin Kidd, quien llevó a los Mavs a dos largas campañas de playoffs, pero formó parte de otras tres temporadas mayormente disfuncionales. La personalidad optimista de May y su éxito en Michigan y Florida Atlantic podrían encajar bien con un plantel mayormente joven.

Nueva Orleáns

Zion Williamson parece comprometido, quizá como nunca antes, a poner de su parte para mejorar la suerte de los Pelicans, que aún no han ganado una serie de playoffs en siete temporadas decepcionantes con la selección número 1 global del draft de 2019. Williamson se ha perdido 278 partidos en su carrera debido a una serie de lesiones y problemas de condición física. Cuando ha jugado, ha promediado casi 24 puntos.

Jamahl Mosley será el quinto entrenador de Williamson. Mosley pasó las últimas cinco temporadas en Orlando, llegando a los playoffs en los últimos tres años, pero perdiendo en la primera ronda cada vez.

Memphis

Los Grizzlies encaran la temporada apostando por un plantel joven que incluye al novato Cameron Boozer, tercera selección global del draft. Quedaron atrás los días de los astros Ja Morant y Jaren Jackson Jr., junto con Desmond Bane.

Memphis se desprendió de esos tres pilares en distintos momentos durante los últimos 16 meses, siendo el último el traspaso de Morant a Portland durante el verano.

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FUENTE: AP