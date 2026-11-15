Spurs ganan su 12do seguido y envían al Jazz a su 12da derrota seguida

SALT LAKE CITY (AP) — Dylan Harper anotó 31 puntos y capturó nueve rebotes para impulsar el domingo a los Spurs de San Antonio a una victoria por 110-102 sobre el Jazz de Utah, lo que les dio su 12.º triunfo consecutivo y, a la vez, envió al Jazz a su 12.ª derrota seguida.