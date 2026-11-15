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Spurs ganan su 12do seguido y envían al Jazz a su 12da derrota seguida

SALT LAKE CITY (AP) — Dylan Harper anotó 31 puntos y capturó nueve rebotes para impulsar el domingo a los Spurs de San Antonio a una victoria por 110-102 sobre el Jazz de Utah, lo que les dio su 12.º triunfo consecutivo y, a la vez, envió al Jazz a su 12.ª derrota seguida.

El guardia de los Spurs de San Antonio, Dylan Harper, lanza un tiro durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra el Jazz de Utah, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Salt Lake City. (Foto AP/Tyler Tate)
El guardia de los Spurs de San Antonio, Dylan Harper, lanza un tiro durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra el Jazz de Utah, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Salt Lake City. (Foto AP/Tyler Tate) AP

Victor Wembanyama terminó con 26 puntos, 11 rebotes, seis asistencias y cinco tapones para los Spurs. Stephon Castle sumó 20 puntos y nueve asistencias. Keldon Johnson aportó 11 puntos y 10 rebotes. San Antonio superó al Jazz 27-5 en puntos al contraataque.

Mo Bamba anotó 26 puntos, con 6 de 6 en triples, para liderar a Utah. Darryn Peterson consiguió 17 puntos para el Jazz. Keyonte George finalizó con 13 puntos y ocho asistencias, y Brice Sensabaugh añadió 14 puntos y siete rebotes desde el banquillo.

Peterson anotó tres canastas, que culminaron con un triple tras bote, para darle al Jazz una breve ventaja de 70-69 en el tercer cuarto. San Antonio respondió con una racha de 10-0 para ponerse arriba 79-70. Johnson impulsó la racha con canastas consecutivas cerca del aro y asistió en una volcada alley-oop de Luke Kornet.

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FUENTE: AP

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