Spurs felices por Sean Sweeney, quien será el nuevo entrenador del Magic

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ARCHIVO - Sean Sweeney, el entrenador asistente de los Mavericks de Dallas, dirige al equipo durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Timberwolves de Minnesota, el 19 de diciembre de 2022, en Minneapolis. (Foto de archivo de AP/Abbie Parr) AP

Esa es una de las razones por las que el entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, no se sorprendió cuando le dijeron que Sweeney dejaba a los Spurs para asumir como nuevo entrenador del Magic de Orlando. Sweeney y el Magic alcanzaron un acuerdo preliminar en los últimos días; aunque el Magic aún no ha anunciado que el acuerdo esté cerrado.

“Estoy encantado por Sean. Se lo merece”, dijo Johnson el sábado antes de que los Spurs enfrentara al Thunder de Oklahoma City en el Juego 7 de las finales de la Conferencia Oeste.

“Ha tenido muchas oportunidades de convertirse potencialmente en entrenador principal, así que era cuestión de cuándo, no de si, incluso cuando me puse en contacto con él para hablar por primera vez”.

Johnson está en su primer año completo como entrenador de San Antonio, después de dirigir 77 partidos como técnico interino la temporada pasada tras el derrame cerebral que sufrió el veterano entrenador Gregg Popovich. El verano pasado incorporó a Sweeney como su entrenador asociado y encargó al gurú defensivo que arreglara ese aspecto del juego para San Antonio.

Los resultados: los Spurs experimentaron un giro enorme en defensa respecto de la temporada pasada, con Victor Wembanyama —elegido por unanimidad como Jugador Defensivo del Año— liderando el empuje en la cancha, pero con Sweeney marcando el rumbo desde el banquillo.

“Definitivamente estoy contento por él. El impacto que ha tenido aquí ha sido tremendo. Quiero decir, ha desafiado a todos a ser mejores en el costado defensivo. Nos está exigiendo un cierto estándar. Ya sabes, le deseo toda la suerte”, dijo el escolta de los Spurs Devin Vassell.

Sweeney comenzó en la NBA como coordinador de video de los entonces Nets de Nueva Jersey, y desde entonces ha tenido etapas como asistente con los Nets, Milwaukee, Detroit, Dallas y San Antonio. “Contento por Orlando, y contento por nosotros porque está en la Conferencia Este, pero encantado por Sean. Creo que es una situación realmente buena. Conozco a algunas personas allá, va a encajar muy bien, es más que merecido y estoy muy feliz por él”, dijo Johnson. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP