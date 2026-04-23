Spencer Torkelson dispara jonrón decisivo y Tigres derrotan 5-4 a Cerveceros

Spencer Torkelson reacciona tras conectar el jonrón que le dio la victoria a los Tigres de Detroit ante los Cerveceros de Milwaukee, el jueves 23 de abril de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Torkelson conectó el batazo solitario hacia el jardín izquierdo-central ante el relevista dominicano Abner Uribe (1-1). Torkelson pegó de jonrón por segundo juego consecutivo. La victoria dejó a los Tigers con la mejor marca de las Grandes Ligas en casa: 10-2.

Detroit empató el juego 4-4 en la octava entrada con el segundo jonrón del año de Jahmai Jones.

El relevista Brant Hurter (2-0) maniató a Milwaukee en la novena para dejar servida la mesa para el batazo de Torkelson.

Los Cerveceros reaccionaron en la séptima tras estar abajo 3-1. Blake Perkins empató el juego con un doble ante Tarik Skubal que impulsó al dominicano Gary Sánchez y al venezolano Luis Matos. Luego, David Hamilton puso arriba 4-3 a Milwaukee cuando su sencillo ante el relevista Tyler Holton remolcó a Perkins.

Skubal había sido dominante al inicio del juego, retirando a los primeros 11 bateadores y lanzando strikes en 24 de sus primeros 26 pitcheos. Terminó permitiendo cuatro carreras con siete hits y ponchando a cinco.

El venezolano William Contreras conectó un doble en la cuarta entrada y anotó cuando Sánchez lo impulsó con un doble al jardín derecho.

A continuación Milwaukee: El derecho Brandon Woodruff (2-0, 3.42 de efectividad) está programado para enfrentar al derecho de los Pirates Paul Skenes (3-1, 3.27) en el primer juego de una serie de tres en casa el viernes.

Detroit: El zurdo Framber Valdez (2-1, 3.30) está programado para enfrentar al zurdo de los Reds Andrew Abbott (0-2, 5.84) para iniciar una serie de tres en Cincinnati el viernes.

___

AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb

FUENTE: AP