Spence 3 jonrones y Astros vencen 7-5 a Atléticos para seguir vivos

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El pelotero Lucas Spence, de los Astros de Houston, trota alrededor de las bases tras conectar un cuadrangular solitario durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el 24 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall) AP

Houston (79-80) sigue empatado con los Rangers de Texas en el liderato del Oeste de la Liga Americana, con tres juegos restantes en la temporada regular para ambos equipos. Los Astros tienen el desempate con marca de 9-4 contra Texas este año.

Spence conectó su segundo jonrón del juego en la séptima entrada, un batazo de 387 pies, para darle a Houston ventaja de 5-4.

Walker siguió con su 27mo de la temporada en la octava antes de que Spence cerrara la cuenta con su tercero del juego en la novena. Spence, a quien los Astros subieron el miércoles, tenía apenas 40 turnos al bate en Grandes Ligas antes del juego.

El novato dominicano de los Astros Miguel Ullola (2-0) lanzó tres entradas de relevo sin permitir carreras después de que el abridor Peter Lambert cediera cuatro carreras con seis hits en 2 2/3 entradas. El dominicano Bryan Abreu permitió un hit en los últimos 1 1/3 episodios para apuntarse su noveno salvamento.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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