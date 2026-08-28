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SpaceX recupera nave Starship del océano Índico un mes después de su lanzamiento

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — SpaceX llevó a cabo su mayor operación de rescate hasta la fecha tras recuperar en el océano Índico su Starship lanzada más recientemente.

En la imagen, proporcionada por SpaceX el 27 de agosto de 2026, varios Ingenieros inspeccionan la nave Starship frente a la costa de la isla de Navidad, en el océano Índico, tras su lanzamiento en un vuelo de prueba realizado en julio. (SpaceX vía AP)
En la imagen, proporcionada por SpaceX el 27 de agosto de 2026, varios Ingenieros inspeccionan la nave Starship frente a la costa de la isla de Navidad, en el océano Índico, tras su lanzamiento en un vuelo de prueba realizado en julio. (SpaceX vía AP) AP

La empresa de Elon Musk está ahora en proceso de enviar la nave de regreso a su base en Texas, y se prevé que el viaje tome varios meses. SpaceX compartió fotos del esfuerzo de recuperación cerca de la isla de Navidad a finales de esta semana.

El Starship, el cohete más grande y potente del mundo, despegó el 24 de julio desde Starbase, Texas. Fue el 13er vuelo de prueba de una nave Starship completamente equipada, pero, a diferencia de todas los demás, sobrevivió al vuelo de una hora rozando el espacio y permaneció a flote e intacta.

“Felicitaciones a todo el equipo de Recuperación de SpaceX por abrirse paso en condiciones difíciles para dar acceso a nuestros ingenieros a una gran cantidad de datos y seguir desarrollando Starship rápidamente”, señaló la empresa en X.

Starship es el medio con el que Musk pretende llevar personas y equipo a Marte, donde espera construir una ciudad. Sin embargo, primero está la Luna. La NASA cuenta con Starship, así como con el módulo de alunizaje Blue Moon de Jeff Bezos, para volver a poner astronautas en la superficie lunar en una fecha tan próxima como 2028.

El presidente Donald Trump respaldó el viernes ambos destinos durante una visita al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a cada uno de los cuatro astronautas de Artemis II que volaron alrededor de la Luna en abril.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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