Sospechoso de tiroteo en Alemania que mató a 6 es hallado muerto en prisión

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El tiroteo en Stade, al oeste de Hamburgo, ocurrió el 29 de junio en un centro que ofrece alojamiento temporal a embarazadas o a madres jóvenes con hijos. Las víctimas eran empleados del refugio y de la oficina regional de bienestar juvenil.

Los investigadores creen que el tiroteo estuvo relacionado con una disputa por la custodia de la hija de 3 meses del sospechoso, un turco nacido en Alemania. Estaba siendo investigado bajo sospecha de asesinato.

El hombre, cuya identidad las autoridades no han revelado, fue encontrado muerto a primera hora del martes en su celda en una prisión de Bremervörde, cerca de Stade, informó el ministerio de Justicia de Baja Sajonia. Un médico determinó que murió por estrangulamiento.

La investigación hasta ahora indica que el sospechoso se suicidó, señaló el ministerio. Agregó que no había indicios de que alguien más estuviera involucrado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP