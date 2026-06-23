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Sospechoso de asesinar a un policía en Montreal dejó manifiesto ligado a ideología incel

TORONTO (AP) — Un hombre acusado de matar a un policía fuera de un hotel de Montreal tenía un manifiesto que lo vincula con una comunidad en línea de varones frustrados que hablan de atacar a personas que tienen relaciones sexuales, confirmó el martes un funcionario familiarizado con el asunto.

La policía de Montreal trabaja en el lugar donde ocurrió un tiroteo el día anterior en Montreal, el martes 23 de junio de 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press vía AP)
La policía de Montreal trabaja en el lugar donde ocurrió un tiroteo el día anterior en Montreal, el martes 23 de junio de 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press vía AP) AP

El sospechoso, armado con un arma larga, abrió fuego el lunes antes de que los agentes respondieran con disparos y lo abatieran, informó la policía.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a declarar públicamente sobre el caso, indicó que el manifiesto vincula al sospechoso con la ideología del “celibato involuntario” o “incel”, un grupo mayormente en línea de personas, principalmente hombres, que creen que la sociedad les niega injustamente atención sexual o romántica.

El manifiesto motivó una advertencia a cuerpos policiales de todo Canadá sobre la posibilidad de ataques de imitadores contra policías.

El forense de Quebec identificó al presunto tirador como Seth Scott Hatfield, de 25 años, de Lethbridge, Alberta, y dijo que los otros dos fallecidos fueron el agente Mohamed Lamine Benredouane, de 34 años, y Michel Mizrahi, de 68, un transeúnte que quedó atrapado en el fuego cruzado.

El ministro de Seguridad Interior de Quebec, Ian Lafrenière, dijo que se abstendría de comentar detalles sobre los motivos del sospechoso, ya que el asunto está siendo investigado por un organismo independiente de supervisión policial, que indaga lesiones y muertes relacionadas con la policía.

La alcaldesa de Montreal, Soraya Martinez Ferrada, señaló que no podía comentar aspectos específicos del caso, pero expresó que es importante mantenerse vigilantes cuando hay tanto odio en las redes sociales.

“Se está reclutando a mucha gente joven. No están en la calle, están en un espacio diferente, que es mucho más difícil de controlar. Eso es algo en lo que vamos a tener que trabajar con la policía de Montreal en el futuro”, afirmó.

Un portavoz policial en Columbia Británica indicó que las fuerzas de toda esa provincia recibieron advertencias tras el tiroteo. La sargento primero Lindsey Houghton, del Servicio de Policía de Surrey, explicó que la información fue emitida el lunes por una unidad de intercambio de inteligencia que opera desde la sede de la Real Policía Montada de Canadá en Columbia Británica.

Un hombre que utilizó una furgoneta para matar a 10 peatones en Toronto en 2018 fue declarado culpable en 2021, en un caso que llamó la atención sobre el mundo en línea de la soledad sexual, la rabia y la misoginia. Alek Minassian fue declarado culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado y 16 cargos de intento de asesinato.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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