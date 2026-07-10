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Sonny Gray da a los Medias Rojas una sólida apertura y Boston vence 6-2 a Mets

NUEVA YORK (AP) — Sonny Gray se sobrepuso a los problemas de viaje que provocaron que los Medias Rojas llegaran tarde a Nueva York y lanzó seis sólidas entradas, mientras Boston venció la noche del viernes por 6-2 a los Mets.

El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Sonny Gray, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el viernes 10 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)
El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Sonny Gray, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el viernes 10 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Gray (11-1) permitió una carrera y ponchó a cinco, mientras los Medias Rojas ampliaron a siete juegos su mejor racha de victorias de la temporada. El veterano derecho está invicto en sus últimas 13 aperturas y tiene una efectividad de 2,03 en ese lapso.

El colombiano Tayron Guerrero trabajó la séptima entrada y Garrett Whitlock salió de un atolladero con dos en base y sin outs en la octava, antes de que Greg Weissert permitiera un jonrón de Brett Baty en la novena.

Anthony Seigler y el venezolano Wilyer Abreu conectaron cada uno jonrones de dos carreras, mientras Masataka Yoshida pegó dos dobles e impulsó dos carreras por los Red Sox.

Boston tiene marca de 12-2 desde el 25 de junio, cuando los Medias Rojas llegaron a casa desde Denver casi al amanecer debido a una falla mecánica en su avión.

Nolan McLean (6-6) permitió dos carreras y ponchó a siete en seis entradas. ___

FUENTE: AP

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