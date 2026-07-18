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Son Heung-min anota su 1er gol de la temporada y LAFC vence 3-0 al Galaxy

CARSON, Calif. (AP) — Son Heung-min anotó su primer gol de la temporada, Denis Bouanga prolongó su racha goleadora en El Tráfico 27 y LAFC venció 3-0 el viernes por la noche al Galaxy de LA tras una pausa internacional por la Copa Mundial de la FIFA.

LAFC igualó la serie histórica con el Galaxy en 10-10-7. LA llegó invicto en los últimos tres enfrentamientos con LAFC.

Mark Delgado, quien jugó para el Galaxy de 2022 a 2024, abrió el marcador en el minuto 26. El cabezazo inicial de Delgado fue bloqueado, pero el balón le regresó de inmediato para que rematara y venciera al arquero Novak Micovic.

Bouanga puso el 2-0 en el tiempo añadido del primer tiempo con un penalti en el que el arquero Novak Micovic alcanzó a tocar el balón con una mano. Bouanga ha marcado 11 goles en 10 partidos de su carrera contra el Galaxy en todas las competiciones y ha anotado en los últimos siete enfrentamientos, la racha más larga de este tipo en la historia de la rivalidad.

Heung-min anotó en el 57 tras recibir un pase de vuelta de Delgado.

En el otro juego de la jornada, Shak Mohammed anotó en el minuto 79, Brian Schwake realizó cinco paradas para mantener su portería a cero por séptima vez en la temporada y el Nashville venció 1-0 al United de Atlanta, logrando así su cuarta victoria consecutiva.

El Nashville (11-1-3) se distanció a cinco puntos del Inter Miami —segundo clasificado— en la tabla de la Conferencia Este y a cuatro puntos del Vancouver en la lucha por el Supporters' Shield.

El equipo acumula nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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