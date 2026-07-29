Son Heung-min anota 2 y el Equipo de Estrellas de la MLS supera 4-3 al de la Liga MX

Son Heung-min (7), de las Estrellas de la MLS, festeja tras marcar ante la Liga MX, el miércoles 29 de julio de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte (AP Foto/Scott Kinser) AP

El delantero de Los Angeles FC celebró ambos goles con su característica mímica en la que finge sostener una cámara antigua, encuadrando la toma con los dedos y luego sacando una foto imaginaria.

Philip Zinckernagel, del Fire de Chicago, y Evander da Silva Ferreira, del Cincinnati, también marcaron por las Estrellas de la MLS ante 35.197 espectadores en el Bank of America Stadium.

Luis Gabriel Rey conectó un cabezazo tras un tiro libre que superó a Matt Freese, el portero de la selección de Estados Unidos, a los 10 minutos del partido para darle a la Liga MX una ventaja de 1-0.

El atacante de LAFC recibió un pase de Gil por el lado izquierdo del campo, controló el balón y colocó bien su disparo para hacer vana la zambullida de Carlos Acevedo para igualar el marcador a los 20 minutos.

Son le dio a la MLS la ventaja definitiva apenas unos instantes después, cuando Gil se esforzó para evitar que el balón saliera del terreno de juego y envió un pase de vuelta frente al arco. El surcoreano mandó el remate a la red.

Zinckernagel puso el 3-1 para la MLS a los 42 minutos, cuando anotó tras un rebote.

La Liga MX se acercó 3-2 al inicio de la segunda mitad con un gol de Salomón Rondón, antes de que el tanto de Ferreira a los 58 le diera un respiro a la MLS. José Pardela añadió un gol en el tiempo añadido para la Liga MX y dejó cifras definitivas.

Messi se queda fuera tras larga campaña mundialista con Argentina

La mayor estrella de la MLS, Lionel Messi, no jugó.

El astro del Inter Miami no estuvo en el partido después de que Argentina llegó hasta la final en la Copa del Mundo, donde cayó ante España. Messi suma 12 goles y ocho asistencias con el Inter Miami al receso por el Juego de Estrellas.

Messi y su compañero y compatriota Rodrigo De Paul recibieron un permiso por parte de la Major League Soccer para ausentarse.

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FUENTE: AP