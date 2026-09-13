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Somalíes replantean rutas comerciales luego que hutíes alteraron canales de envío establecidos

MOGADISCIO, Somalia (AP) — La comunidad empresarial de Somalia busca rutas alternativas de transporte marítimo debido a las interrupciones y las preocupaciones de seguridad en torno al estrecho de Bab al-Mandab y el estrecho de Ormuz, luego que los hutíes --respaldados por Irán-- capturaran una ciudad portuaria clave y una isla, lo que llevó a miles de yemeníes a huir hacia el vecino Yibuti.

Trabajadores cargan mercancías en el puerto de Mogadiscio, Somalia, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Foto AP/Farah Abdi Warsameh)
Trabajadores cargan mercancías en el puerto de Mogadiscio, Somalia, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Foto AP/Farah Abdi Warsameh) AP

Las empresas tradicionalmente han importado bienes desde Asia a través de países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudí. Ahora, algunas están probando un enfoque más directo.

“Las últimas tensiones en el estrecho de Bab al-Mandab, así como las del estrecho de Ormuz, nos han afectado negativamente", declaró Mohamed Ali Nur, director del Puerto Marítimo de Mogadiscio. "Pero también hemos tomado medidas para evitar esa interrupción”.

Nur indicó que su puerto ha trabajado con exportadores para encontrar rutas alternativas.

“Por primera vez, trajimos un barco que transportaba azúcar directamente desde Sri Lanka", añadió Nur. "Esta podría ser una estrategia que desarrollamos debido a estas tensiones”.

El gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y Arabia Saudí han estado combatiendo a los hutíes durante 12 años.

La reciente escalada ha puesto fin a un alto el fuego que había frenado en gran medida la guerra civil en todo Yemen desde 2022.

Ahora, el número de personas de Yemen que huyen de los combates se está disparando.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó el domingo que más de 85.000 personas han sido desplazadas desde el inicio del mes. Más de 2.000 de ellas han llegado a Yibuti, vecino de Somalia, de acuerdo con la agencia.

En el concurrido puerto marítimo de Mogadiscio, los buques continúan descargando alimentos y otras mercancías. Somalia depende especialmente del comercio marítimo para muchos de los productos que su población utiliza a diario.

Para los consumidores somalíes comunes, los cambios en las rutas de envío pueden terminar sintiéndose en los mercados, donde se venden alimentos importados y otros productos. Trayectos más largos o más complicados pueden significar mayores costos de transporte y retrasos para que los productos lleguen a los estantes de las tiendas.

El capitán Ali Jemdi, originario de Siria y dedicado al transporte de cargamentos de azúcar, comentó que la incertidumbre en la región ya está generando preocupación para los buques de carga que operan a lo largo de las rutas.

“Hay algunos problemas por allá debido a la guerra", dijo Jemdi a The Associated Press, en referencia al golfo Arábigo y las aguas circundantes. "El Bab el-Mandeb también puede tener algunos inconvenientes para el buque”.

Añadió que la inestabilidad podría dificultar el transporte marítimo y el comercio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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