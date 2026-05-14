Somalia sufre otra sequía mortal. Esta vez falta la mayor parte de la ayuda humanitaria

Abdi Ahmed Farah se encuentra entre los restos de sus cabras, que murieron de hambre en Usgure, Puntlandia, Somalia, el miércoles 15 de abril de 2026. (Foto AP/Jack Denton) AP

Está endeudado por comprar agua. El embalse fuera de su tienda está casi vacío. Su familia hace una comida al día: arroz con azúcar y aceite. El menor de sus 22 hijos nació hace tres semanas y su esposa solo produce gotas ocasionales de leche materna.

“He considerado abandonar a mi familia porque no puedo mantenerla”, señala Farah sentado frente a unas reservas de alimentos menguantes, como si estuviera de guardia.

Una nueva sequía está afectando a millones de personas en toda Somalia, uno de los países del mundo más vulnerables a los impactos climáticos. Algunos ríos están secos. Los cultivos se han marchitado. Expertos señalan que la sequía podría estar entre las peores de la historia somalí.

La crisis se agrava por los recortes de ayuda, de forma más dramática por parte del gobierno del presidente Donald Trump, y por el aumento de precios derivado de la guerra con Irán. Somalia compra la mayor parte de su combustible en Oriente Medio, y el 70% de sus alimentos se importa.

La producción de los cultivos básicos de maíz y sorgo en la temporada de lluvias de octubre a diciembre fue la más baja registrada en Somalia, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Expertos en seguridad alimentaria advierten que casi medio millón de niños podrían enfrentar desnutrición aguda severa, la forma más extrema. Eso sería superior al número de niños que requirieron tratamiento por esa causa durante las sequías de 2011 y 2022, según UNICEF.

“Es un impacto climático repetido”

“2026 es el peor año registrado para Somalia en términos de sequía”, advirtió Hameed Nuru, director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para Somalia. “Los niños han empezado a morir”.

El gobierno somalí y la ONU estimaron en febrero que 6,5 millones de personas enfrentan niveles de hambre de crisis, lo que representa un tercio de la población del país y un aumento del 25% desde enero.

La cantidad de somalíes que actualmente enfrentan inseguridad alimentaria se sitúa en 6 millones, según el informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria publicado el jueves. Aunque la cifra es menor que los 6,5 millones reportados en febrero, es superior a los 5,5 millones proyectados en el informe de febrero.

Las agencias de ayuda intentan maximizar los recursos y la diáspora somalí está enviando dinero, pero los trabajadores humanitarios advierten que no es suficiente.

Mohamed Assair, gerente de Save the Children en Puntlandia, una región semiautónoma, manifestó: “Esta sequía no es solo otro ciclo de estación seca. Es un impacto climático repetido con un apoyo humanitario cada vez menor”.

La gente bebió agua de lluvia sucia y se enfermó

Farah llegó a tener 680 cabras, pero la falta de alimento y agua, así como enfermedades agravadas por la sequía, han acabado con todas salvo 110, que apenas se aferran a la vida.

“No hay mercado para mis cabras porque están muy flacas. Antes las cambiábamos por arroz, pero ahora no podemos”, explicó. La familia de Farah lleva 10 días en un lugar a las afueras de la aldea de Usgure. Cerca yacen casi una docena de cadáveres de cabras.

En Usgure, hogar de 700 familias, el líder comunitario Abshir Hirsi Ali dijo que la economía local se ha derrumbado porque dependen de pastores como Farah. Las tiendas han cerrado y las raciones de comida se han agotado.

Un aguacero reciente y breve dejó charcos de agua de lluvia sucia. Ali comentó: “Algunas familias estaban tan desesperadas que la bebieron… ahora hay un gran número de personas con fiebre”.

Save the Children lleva agua gratuita a Usgure de manera ocasional, pero los camiones privados de agua han cuadruplicado sus precios y el costo de un saco de harina de 50 kilogramos (110 libras) aumentó en un tercio, hasta 40 dólares.

“No solo temo por mi familia, sino por el futuro de toda la aldea”, dijo Muhubo Tahir Omar, una mujer de 47 años con 11 hijos.

Omar, como otros padres, vendió sus cabras para pagar las cuotas escolares, “pero cuando no pagamos, los maestros se fueron”. Su última cabra ahora está enferma.

“El conflicto empeoró aún más nuestra situación”

Décadas de conflicto en Somalia han desplazado a millones de personas. La sequía ha desplazado a otras 200.000 este año, según estimaciones de la ONU.

Algunas familias huyen a través de paisajes duros con suministros limitados.

Kevin Mackey, director para Somalia del grupo humanitario World Vision, advirtió: “La gente está en movimiento… y cuando la gente se mueve, la gente muere”. Recientemente se reunió con personas que habían caminado durante nueve días para recibir ayuda en Dollow, en el sur.

Alrededor de 80 familias viven en un campamento de desplazados a las afueras de la aldea de Shahda, en Puntlandia.

Shukri, con 20 años y cuatro hijos, por lo general logra sacar una comida al día de las donaciones. Ahora no hay nada para comer y el acceso a agua limpia es limitado.

La mujer, quien dio solo su nombre de pila, relató: “Los niños tuvieron diarrea (por el agua sucia) y la desnutrición empeoró. Sé de algunas personas que han muerto”.

Muchas personas se dirigen a Mogadiscio, la capital, donde la comida también es escasa.

Fadumo, de 45 años y con siete hijos, se mudó allí desde Lower Shabelle, donde los medios de vida ya estaban amenazados por los milicianos al-Shabab vinculados a Al Qaeda.

“Las fuentes de agua de las que dependíamos para la agricultura, incluido el río, se secaron. El conflicto empeoró aún más nuestra situación, obligándonos a huir”, relató Fadumo.

“El panorama es profundamente preocupante”

La sequía devastó Somalia en 2022 y se estima que murieron 36.000 personas, según la ONU. Ahora, el tipo de ayuda que se movilizó con urgencia para responder a crisis así se está reduciendo.

Antoine Grand, jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja en Somalia, sostuvo: “A menos que haya una respuesta repentina y sustancial de los donantes, el panorama es profundamente preocupante. Una sequía de gravedad similar en 2022 recibió una respuesta cinco veces mayor que lo que estamos viendo”.

El financiamiento a Somalia cayó a 531 millones de dólares en 2025, en gran parte debido a los recortes de ayuda de Estados Unidos, que era el principal donante del país africano. En 2022, la ayuda fue casi cinco veces mayor, con 2.380 millones de dólares.

El Programa Mundial de Alimentos indicó que tenía la intención de ayudar a 2 millones de personas con asistencia alimentaria este año, pero solo ha llegado a 300.000 debido a brechas de financiación.

Un centro del hospital en Qardho, Puntlandia, atiende a niños con desnutrición aguda severa. Pero la leche terapéutica ahora rara vez está disponible, y las enfermeras recurren a alternativas caseras como leche de vaca, dijo la directora Shamis Abdirahman.

El centro recibe alrededor de 15 niños al mes, pero esperan más a medida que llegan personas desplazadas.

Una niña de 4 años, Farhia, pesa apenas 7,5 kilogramos (16,5 libras). Tiene los ojos hundidos y los huesos se le marcan bajo la piel.

Su familia huyó a Qardho cuando murieron todas sus cabras, dijo su madre, Najma.

“No sé qué esperar, ni veo cómo podemos volver a lo que teníamos”, expresó.

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Faruk informó desde Mogadiscio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP