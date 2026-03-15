Soldados israelíes disparan a auto familiar en la Cisjordania ocupada y matan a 4 personas

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La agencia oficial de noticias palestina indicó que la familia fue baleada la noche del sábado, después de salir a comprar ropa nueva para la próxima festividad de Eid al-Fitr. Israel afirmó que estaba investigando el tiroteo.

El servicio de rescate de la Media Luna Roja Palestina señaló que Ali y Waed Odeh, y dos de sus cuatro hijos, recibieron disparos en la cabeza. Los dos hijos sobrevivientes de los Odeh presentaban heridas por metralla que fueron examinadas por los equipos de emergencias una vez que se les permitió el acceso, indicó el grupo, que acusó a Israel de retrasar a las ambulancias enviadas al lugar.

El ejército y la policía de Israel manifestaron en un comunicado conjunto el domingo que las fuerzas abrieron fuego después de que un automóvil aceleró hacia ellos en Tammun. Indicaron que las fuerzas perseguían a sospechosos acusados de “actividad terrorista” y que el tiroteo estaba bajo investigación.

Los integrantes de la familia Odeh fueron las víctimas más recientes en la Cisjordania ocupada, donde disparos de colonos y soldados israelíes ya habían matado previamente al menos a ocho palestinos desde el inicio de la guerra con Irán.

Las autoridades israelíes han restringido el movimiento en toda Cisjordania desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero, cerrando de manera intermitente cientos de portones y puestos de control en carreteras utilizadas por residentes, ambulancias y el tráfico comercial. Las barreras han endurecido la circulación y han hecho que la respuesta de emergencia sea significativamente más difícil, dijo la Media Luna Roja a The Associated Press la semana pasada.

El grupo israelí de derechos Yesh Din informó el miércoles que había documentado 109 incidentes de violencia de colonos en la Cisjordania ocupada en decenas de comunidades palestinas desde el inicio de la guerra.

La cifra es menor que a estas alturas de 2025 —un año récord de violencia que comenzó con la invasión de Israel a ciudades del norte de Cisjordania que, según el ejército, eran bastiones de milicianos. Las fuerzas israelíes aún mantienen presencia allí. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha registrado 18 palestinos muertos en la Cisjordania ocupada desde el inicio de 2026, incluidos ocho a manos de colonos israelíes. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP