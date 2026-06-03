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Smith conecta triple de dos carreras en la 8va y Astros superan 11-9 a Piratas

HOUSTON (AP) — Cam Smith conectó un triple de dos carreras para desempatar y coronar la entrada de seis anotaciones de Houston en el octavo inning, el mexicano Isaac Paredes pegó un jonrón y los Astros remontaron un déficit de cinco para vencer 11-9 a los Piratas de Pittsburgh la noche del miércoles.

Christian Walker (8) e Isaac Paredes (15), de los Astros de Houston, celebran las carreras anotadas con el triple productor de Cam Smith para tomar la ventaja en la octava entrada del partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh, el miércoles 3 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren)
Christian Walker (8) e Isaac Paredes (15), de los Astros de Houston, celebran las carreras anotadas con el triple productor de Cam Smith para tomar la ventaja en la octava entrada del partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh, el miércoles 3 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) AP

El cubano Yordan Álvarez sumó cuatro imparables y dos carreras impulsadas por los Astros. Smith y Paredes aportaron dos hits y tres impulsadas cada uno, y el dominicano Jeremy Peña se fue de 3-2 con un doble.

AJ Blubaugh (3-2) lanzó el octavo inning para acreditarse la victoria. Josh Hader hizo su debut de la temporada y trabajó la novena entrada sin carreras para apuntarse el salvamento, con lo que puso fin a la racha ganadora de los Piratas en cuatro.

El abridor de Houston, Spencer Arrighetti, quien tuvo marca de 4-1 en cinco aperturas con efectividad de 0,93 en mayo, permitió cuatro carreras en cuatro innings.

Henry Davis conectó el primer grand slam de su carrera en el cuarto episodio por Pittsburgh. Nick Gonzalez tuvo un Cuadrangular, un doble y tres carreras remolcadas.

Los Piratas anotaron nueve o más carreras en cuatro juegos consecutivos, la racha más larga en las Grandes Ligas esta temporada, y han ponchado al menos a nueve bateadores en ocho juegos seguidos.

El dominicano Gregory Soto (4-1), de Pittsburgh, quien enfrentó a cuatro bateadores, permitió tres carreras y tres hits, y dio una base por bolas.

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