Skubal de Tigres prevé enfrentar a Orioles el miércoles pese a cierre de canjes

Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, realiza un pitcheo ante los Reales de Kansas City, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Paul Sancya) AP

Hinch confirmó el martes que Skubal todavía está programado para abrir el miércoles contra los Orioles de Baltimore.

Dado que los Tigres languidecen con una foja de 50-57 y ante la proximidad del 3 de agosto, fecha límite de canjes, parecía posible que Detroit diera descanso a Skubal para evitar una posible lesión de cara al plazo.

“Estamos tratando de ganar la serie a fin de ponernos en una mejor posición para ser un equipo de playoffs”, manifestó Hinch. “La información que tengo es: ganar la serie. Obviamente necesitamos ganar esta noche para llegar a esa posición. Pero espero plenamente que él abra”.

El ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en las dos últimas temporadas tiene marca de 4-3, con efectividad de 2,70 y 65 ponches en 46 2/3 entradas desde que regresó de una cirugía experimental en el codo en apenas seis semanas.

Skubal ha dejado claro que quiere terminar la temporada con los Tigres y guiarlos a una tercera clasificación consecutiva a la postemporada. Pero la decisión no está en sus manos.

Será agente libre al final de la temporada y, con Scott Boras como su representante, hay altas probabilidades de que llegue al mercado abierto.

Es una situación complicada para una franquicia que normalmente no compite con los Dodgers, los Yankees y otros equipos de grandes ciudades por los mejores agentes libres. Eso significa que Scott Harris, presidente de operaciones deportivas de Detroit, debe concentrarse en el equilibrio entre ganar esta temporada y asegurarse de que Skubal no se vaya a cambio de nada.

Skubal está claramente cansado de hablar sobre las posibilidades de un canje y se mantiene enfocado en enfrentar a los Orioles.

“Lanzo mañana y tengo algo genial que quiero lograr en casa”, comentó el martes, en referencia al ponche que necesita para llegar a 1.000 en su carrera. “Eso no ha cambiado”.

Skubal sigue en el equipo, pero los Tigres sí se despidieron del jugador que fue su receptor exclusivo al inicio de su carrera.

Jake Rogers fue dado de baja para hacerle espacio al boricua Javier Báez, quien ha estado fuera desde el 28 de abril por una lesión de tobillo.

Irónicamente, los Tigres adquirieron a Rogers la última vez que traspasaron a su as: fue parte del paquete recibido cuando Justin Verlander fue canjeado a los Astros de Houston en la fecha límite de 2017.

Rogers fue considerado uno de los mejores receptores defensivos de las mayores desde el día en que debutó en 2019, pero su bate le impidió tener una mejor carrera en Detroit. Pasó 2020 en el equipo de reservistas de Detroit y luego se perdió la temporada 2022 debido a una cirugía Tommy John.

Batea para .161 en 34 juegos este año, lo que deja su promedio de por vida en .197, y perdió su puesto como receptor personal de Skubal ante Dillon Dingler, seleccionado al juego de estrellas.

Nada de eso lo hizo más fácil para sus compañeros la noche del lunes, cuando se enteraron.

“Todos estábamos conteniendo las lágrimas”, expresó el primera base Spencer Torkelson. “Jake fue una pieza importante de este equipo durante mucho tiempo. Ayudó a crear nuestra identidad. Hablen de un tipo que se presentaba día tras día siendo el mismo.

“Duele”.

Hinch coincidió.

“Es duro”, afirmó. “Quiero mucho a Jake. Ha estado aquí tanto tiempo como yo”.

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FUENTE: AP