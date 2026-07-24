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Skubal poncha a 12 en posible despedida de su casa y Tigres superan 2-1 a Reales

DETROIT (AP) — Tarik Skubal logró 12 ponches, su máximo número de la temporada, y toleró una carrera durante 7 1/3 entradas en lo que pudo haber sido su última apertura en casa con Detroit, para que los Tigres superaran el viernes 2-1 a los Reales de Kansas City.

Tarik Skubal, lanzador de los Tigres de Detroit, reacciona tras conseguir su último out en el juego ante los Reales de Kansas City, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Paul Sancya)
Tarik Skubal, lanzador de los Tigres de Detroit, reacciona tras conseguir su último out en el juego ante los Reales de Kansas City, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Paul Sancya) AP

En medio de rumores de un canje mientras se acerca a la agencia libre, el ganador del Cy Young de la Liga Americana en las dos últimas temporadas salió de un aprieto en el séptimo inning antes de abandonar el montículo entre una ovación de buena parte de los 40.638 fanáticos que llenaron el parque y se pusieron de pie.

Skubal regresó para la octava entrada con 89 lanzamientos, pero fue reemplazado por Brenan Hanifee después de retirar a Carter Jensen. Se marchó con otra ovación, tras permitir cuatro hits y otorgar dos bases por bolas en su 61ra victoria con los Tigres.

Kenley Jansen lanzó la novena para conseguir su 12º salvamento, Los Tigres (50-54) mejoraron a 28-16 desde el 1 de junio. Están a cuatro triunfos de llegar a .500 por primera vez desde el 4 de mayo.

Detroit anotó dos veces en la primera entrada ante el abridor Beck Way (1-1), pero Noah Cameron siguió con siete entradas en blanco.

Way tuvo problemas en el primer episodio, al permitir un par de sencillos antes de golpear a Dillon Dingler para llenar las bases. Riley Greene conectó un elevado largo al jardín izquierdo, pero Isaac Collins se elevó por encima de la cerca para robar lo que habría sido un grand slam. Colt Keith anotó en la jugada, y Hao-Yu Lee puso el 2-0 con un sencillo impulsor.

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