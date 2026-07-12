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Skenes gana segunda apertura tras mala racha de 9 y Piratas aplastan 14-5 a Cerveceros

PITTSBURGH (AP) — Paul Skenes ganó su segunda apertura consecutiva después de pasar nueve seguidas sin victoria, mientras los Piratas de Pittsburgh anotaron 10 carreras en la cuarta entrada para arrollar 14-5 a los Cerveceros de Milwaukee el domingo y llegar al receso del Juego de Estrellas con una barrida de tres juegos.

El lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, en Pittsburgh, el domingo 12 de julio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)
El lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, en Pittsburgh, el domingo 12 de julio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Skenes (8-8) permitió dos carreras y tres hits en 5 1/3 entradas, con una base por bolas y siete ponches —incluidos cuatro entre sus últimos cinco bateadores.

Robert Gasser (2-4) cedió siete carreras y ocho hits en poco más de tres entradas.

Pittsburgh (50-47) llegó a la cuarta con ventaja de 4-2 y anotó siete carreras antes de registrar un out.

El dominicano Marcell Ozuna conectó un jonrón, Henry Davis pegó un sencillo impulsor y Jared Koenig golpeó con un lanzamiento a Bryan Reynolds con las bases llenas; forzó una carrera al dar base por bolas al dominicano Esmerlyn Valdez y permitió el sencillo productor de Ryan O’Hearn que amplió la ventaja a 9-2.

Skenes lanzó tres entradas perfectas antes de permitir dobles consecutivos al abrir la cuarta a Christian Yelich y el venezolano Jackson Chourio. El dominicano Gary Sánchez bateó para un out forzado productor.

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