Sismo de magnitud 6,2 sacude parte del norte de Japón

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La Agencia Meteorológica de Japón no emitió ninguna alerta de tsunami.

El sismo en el interior del país se produjo a 18 kilómetros (11 millas) al oeste del pequeño pueblo de Sarabetsu, en Hokkaido, la isla principal más septentrional de Japón, a una profundidad de 81 kilómetros (50 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Este organismo situó la magnitud del terremoto en 6,1.

Hace una semana, un sismo mar adentro de magnitud 7,7 llevó a Japón a emitir un aviso de un riesgo ligeramente mayor de un posible megaterremoto para las zonas costeras del noreste del país.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó que el sismo del lunes estuvo fuera del área sujeta a un aviso por megaterremoto y que la semana especial de concienciación está prevista para terminar según lo programado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP