americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sismo de 5,9 remece costa central de Perú, no se reportan víctimas ni daños

LIMA (AP) — Un sismo de magnitud 5,9 remeció el martes la costa central de Perú en el Pacífico, aunque sin provocar al momento reportes de víctimas o daños materiales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo a las 12:57 hora local (1757 GMT) y tuvo su epicentro a 25 kilómetros al este-sureste de la ciudad Pampa de Tate, en la región Ica. El temblor tuvo una profundidad de 62,7 kilómetros.

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, dijo a la radio local RPP que el movimiento se sintió en zonas centrales sobre el Pacífico, en los Andes y hasta la sureña región de Arequipa.

En 2007, en una provincia de la región Ica llamada Pisco, ocurrió un terremoto de 7,9 que dejó casi 600 muertos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: Ni siquiera tienen pruebas

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter