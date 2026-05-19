Sismo de 5,9 remece costa central de Perú, no se reportan víctimas ni daños

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo a las 12:57 hora local (1757 GMT) y tuvo su epicentro a 25 kilómetros al este-sureste de la ciudad Pampa de Tate, en la región Ica. El temblor tuvo una profundidad de 62,7 kilómetros.

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, dijo a la radio local RPP que el movimiento se sintió en zonas centrales sobre el Pacífico, en los Andes y hasta la sureña región de Arequipa.

En 2007, en una provincia de la región Ica llamada Pisco, ocurrió un terremoto de 7,9 que dejó casi 600 muertos.

Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico.

FUENTE: AP

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