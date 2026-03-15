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"Sinners" gana el Oscar a la mejor música original

El tres veces ganador de premios de la Academia, Ludwig Göransson, ha ganado el Oscar a la mejor música original por “Sinners” (“Pecadores”).

Ludwig Göransson acepta el premio a la mejor música original por Sinners (Pecadores) durante la ceremonia de los premios Oscar, el domingo 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Ludwig Göransson acepta el premio a la mejor música original por "Sinners" ("Pecadores") durante la ceremonia de los premios Oscar, el domingo 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP
Rei Ami, de izquierda a derecha, EJAE y Audrey Nuna interpretan Golden de K-Pop Demon Hunters durante los premios Oscar, el domingo 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Rei Ami, de izquierda a derecha, EJAE y Audrey Nuna interpretan "Golden" de "K-Pop Demon Hunters" durante los premios Oscar, el domingo 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Göransson se impuso a Jerskin Fendrix (“Bugonia”), Max Richter (“Hamnet”), Jonny Greenwood (“One Battle After Another”) y Alexandre Desplat (“Frankenstein”) en la 98ª edición de los Oscar celebrada el domingo.

Göransson obtuvo Premios de la Academia por mejor música original por “Black Panther” (2018) y “Oppenheimer” (2023).

Göransson le atribuyó a su padre el amor por la música: “Mi padre compró su primer álbum de blues en Suecia en 1964”, dijo. El compositor señaló que su padre “dedicó toda su vida a la música”. Con el tiempo, su padre le regaló una guitarra y le abrió el mundo.

“Me encanta la guitarra”, continuó. “Fue la guitarra la que, con el tiempo, me llevó a uno de los mejores narradores de nuestro tiempo, Ryan Coogler”.

“Sinners” (“Pecadores”), el musical vampírico y de gánsteres, con sabor a blues, del cineasta Coogler, expone lo frágil de la vida en la época de la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Pero también es la historia de dos hermanos que regresan a Mississippi en 1932 para abrir un “juke joint” (un club nocturno de blues) después de pasar un tiempo en el frente alemán durante la Primera Guerra Mundial y luego aprender de Al Capone en el Chicago del hampa, según escribe Jocelyn Noveck, de The Associated Press, en su reseña. También es una historia de amor y una historia sobre la música, en especial sobre el poder envolvente del blues. “Sinners” llegó a la noche con un récord de 16 nominaciones.

Cuando se anunciaron las nominaciones en enero, Göransson le dijo a AP que estaba agradecido por el reconocimiento, en particular, para este proyecto.

“Nos despertamos con un montón de mensajes y llamadas increíbles y hermosos. Y esta película se siente mucho como un asunto de familia. Todos en ‘Sinners’ llevamos mucho tiempo trabajando juntos y somos como una familia”, manifestó.

“Lo genial de esta película, y lo increíble de este filme, es que trata sobre la música blues. Trata sobre un guitarrista. ... Cualquier cosa que estemos escuchando hoy en la radio y de la cultura occidental, ya saben, no existiría si no fuera por el blues. Ryan (Coogler) pudo mostrar eso en la película y a través de la película”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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