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Sin Kawhi, Clippers arrollan a Kings de principio a fin en inicio de temporada

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Darius Garland anotó 30 puntos y los Clippers trituraron el miércoles 121-96 a los Kings de Sacramento, en el primer partido inaugural de temporada de Los Ángeles sin Kawhi Leonard desde 2019.

Darius Garland, de los Clippers de Los Ángeles vuelve a su lado de la cancha tras atinar un triple ante los Kings de Sacramento, el miércoles 21 de octubre de 2026 (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea)
Darius Garland, de los Clippers de Los Ángeles vuelve a su lado de la cancha tras atinar un triple ante los Kings de Sacramento, el miércoles 21 de octubre de 2026 (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea) AP

Brook López sumó 17 puntos y 11 rebotes saliendo desde la banca. El base novato Keaton Wagler aportó 15 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, mientras que Rui Hachimura registró 10 puntos y ocho rebotes en su debut tras llegar procedente de los Lakers.

Los Clippers nunca estuvieron abajo en el marcador y su banca superó a los suplentes de los Kings por 53-34.

Zach LaVine encabezó a los Kings con 28 puntos y Domantas Sabonis añadió 14 puntos y 18 rebotes.

Los Clippers tienen la mayor disminución de edad promedio en la NBA entre su plantilla actual y el grupo que estuvo activo para el partido inaugural de la temporada pasada, según el Elias Sports Bureau.

Eso se debe en parte a que el equipo traspasó a James Harden y Chris Paul la temporada pasada y envió a Leonard a los Raptors de Toronto el mes pasado, después de que la NBA determinó que los Clippers eran culpables de violar las reglas contra la elusión del tope salarial relacionadas con él.

Leonard anotó 23 puntos para liderar a los Raptors en una victoria en el partido inaugural de temporada sobre Chicago, también el miércoles.

El propietario de los Clippers, Steve Ballmer, no estuvo en su asiento habitual junto a la línea de fondo, cerca de la banca del equipo. Cumple una suspensión de un año de todas las actividades de la liga y del equipo “por buscar deliberadamente ayudar al señor Leonard a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha”.

El equipo fue multado con 30 millones de dólares y perdió cinco selecciones consecutivas del draft de 2029 a 2033 como castigo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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