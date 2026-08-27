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Sin Enzo, Chelsea gana en Copa de la Liga; Fulham avanza también

LONDRES (AP) — Un tanto de Danny Welbeck y un autogol de Hakeem Odoffin le dieron al Chelsea el jueves una victoria por 2-0 sobre el Luton de la tercera división en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa.

El brasileño Estevao, del Chelsea, festeja tras anotar ante Luto0n Town en un duelo de la Copa de la Liga inglesa, el jueves 27 de agosto de 2026 (Adam Davy/PA via AP)
El brasileño Estevao, del Chelsea, festeja tras anotar ante Luto0n Town en un duelo de la Copa de la Liga inglesa, el jueves 27 de agosto de 2026 (Adam Davy/PA via AP) AP

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, presentó una alineación robusta tras la victoria por 3-2 obtenida el lunes en en Fulham dentro de la Liga Premier. Pero el argentino Enzo Fernández —de quien se informa que interesa al Manchester City— no estuvo en la convocatoria.

El Luton es dirigido por Jack Wilshere, de 34 años, exmediocampista del Arsenal y de la selección de Inglaterra.

En el otro partido de la Copa de la Liga, Fulham derrotó 3-0 al Wimbledon, de tercera categoría, con goles de Emile Smith Rowe, el brasileño Rodrigo Muniz y el español Gonzalo García. Fue la primera victoria del entrenador Álvaro Arbeloa al mando del club londinense.

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FUENTE: AP

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