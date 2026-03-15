Sin Embiid ni Maxey, Grimes toma el mando y los 76ers frenan la remontada de Portland

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Quentin Grimes, de los 76ers de Filadelfia, se alza para encestar frente a Jrue Holiday, de los Trail Blazers de Portland, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de marzo de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Los Sixers jugaron sin Joel Embiid, Tyrese Maxey y Kelly Oubre Jr. debido a lesiones.

Justin Edwards anotó 21 unidades, y VJ Edgecombe sumó 18 y un récord personal de 12 rebotes para el tercer doble-doble del novato esta temporada.

Deni Avdija lideró a Portland con 25 tantos, y Jerami Grant añadió 20. Pero los Trail Blazers encestaron apenas 17 de 53 triples (32,7%). Donovan Clingan aportó 11 puntos y 15 rebotes.

Portland se fue al descanso con ventaja de uno, 54-53, antes de que los Sixers ampliaran la diferencia hasta 10 en el tercer cuarto, impulsados por nueve puntos de Edwards en ese periodo.

Los Sixers lograron su mayor ventaja del partido, 101-87, con 5:34 por jugar, pero Portland respondió con una racha de 10-0. Un tiro en suspensión de Edgecombe con 1:53 por jugar y un robo y mate de Edwards con 1:20 restante ayudaron a Filadelfia a asegurar la victoria.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP