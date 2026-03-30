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Sin Doncic, LeBron James logra triple-doble y Lakers vencen 120-101 a Wizards

LOS ÁNGELES (AP) — LeBron James anotó 21 puntos, repartió 12 asistencias y capturó 10 rebotes, Austin Reaves sumó 19 puntos y nueve asistencias, y los Lakers de Los Ángeles se impusieron con autoridad la noche del lunes 120-101 a los Wizards de Washington.

LeBron James, delantero de los Lakers de Los Angeles, gesticula durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Wizards de Washington, el lunes 30 de marzo de 2026, en Los Angeles. (Foto AP/Ryan Sun)
LeBron James, delantero de los Lakers de Los Angeles, gesticula durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Wizards de Washington, el lunes 30 de marzo de 2026, en Los Angeles. (Foto AP/Ryan Sun) AP

Fue la victoria número 1.228 de James en su carrera, incluidos los playoffs, con la que empató a Kareem Abdul-Jabbar como el jugador con más triunfos en la historia de la NBA.

Con Luka Doncic cumpliendo una suspensión de un partido después de que le señalaran su 16ta falta técnica de la temporada ante Brooklyn el viernes, un James enérgico condujo a los Lakers a su 12da victoria en los últimos 13 partidos, atacando el aro desde el inicio, incluido un par de contundentes clavadas a dos manos habilitadas por Reaves en el primer cuarto.

Luke Kennard y Jaxson Hayes aportaron 19 puntos cada uno desde la banca, Deandre Ayton contribuyó con 12, y los Lakers mejoraron a 7-6 sin Doncic en la alineación esta temporada.

Will Riley encabezó a los Wizards con 20 puntos y Justin Champagnie tuvo 18, en una derrota que fue la 19na en 20 partidos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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