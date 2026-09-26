Siguen recortando césped del Maracaná antes del Cowboys-Ravens. Río se alista para la NFL

Un trabajador corta el césped con tijeras en el terreno de juego previo a un partido de fútbol americano de la NFL entre los Cowboys de Dallas y los Ravens de Baltimore en Río de Janeiro, el 26 de septiembre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano) AP

Algunos usaban tijeras para emparejar el pasto alto, un trabajo que debería terminar horas antes del partido.

El césped del Maracaná ha sido motivo de preocupación desde hace casi dos semanas debido a su mal estado en medio de una larga temporada del fútbol brasileño. Los clubes locales Flamengo y Fluminense juegan allí al menos una vez por semana.

Los trabajadores del Maracaná utilizaban cortadoras y tijeras, grandes y pequeñas, para dejar el césped en condiciones óptimas para el partido.

El viernes, el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL afirmó que tanto la NFL como el sindicato de jugadores han tenido expertos supervisando las condiciones del campo para el partido del domingo. A los expertos del sindicato les preocupa que el césped suelto provoque demasiados resbalones.

Las inquietudes se centran en la tracción y la estabilidad del césped, lo que llevó a la NFL a reforzar sus costuras. A principios de esta semana, el director del campo, Nick Pappas, manifestó que confiaba en que los jugadores no tendrán problemas.

Pappas dijo a periodistas el sábado que la NFL realizó mejoras adicionales desde que se plantearon las preocupaciones del sindicato.

“Todo está en orden. No hay de qué preocuparse”, señaló Pappas.

La NFL juega en Brasil desde 2024, pero los dos partidos anteriores se disputaron en la NeoQuimica Arena de São Paulo, con capacidad para 48.000 espectadores. En el primer año del partido en Brasil, su césped también fue criticado y obligó a los jugadores de los Eagles de Filadelfia y los Packers de Green Bay a cambiar sus tacos para dejar de resbalarse.

El campo del Maracaná es 100% de césped natural, mientras que la NeoQuimica Arena tiene una mezcla de natural y sintético que los futbolistas en Brasil consideran el mejor terreno de juego del país.

Los Cowboys y los Ravens comenzaron sus preparativos en Río el viernes tras vuelos de aproximadamente 10 horas, y se espera que realicen su primera visita al estadio más tarde el sábado.

Su partido del domingo será uno de un récord de nueve encuentros internacionales en el calendario de la NFL esta temporada.

Fuera del Maracaná, los locales y los turistas parecen estar más interesados en ir a la playa con 80 grados Fahrenheit (28 Celsius) el sábado que en prepararse para el partido del domingo. A diferencia de São Paulo, Río tiene un ambiente más turístico que ha atraído a una nueva tanda de seguidores del fútbol americano de Sudamérica.

“Vine por el partido de la NFL, pero también vine por Río. Que este partido sea aquí tiene ese elemento extra que no tenía en São Paulo. Quienes fueron a São Paulo estaban allí por el partido y no mucho más”, señaló el turista chileno Juan Olmedo, de 61 años, aficionado de los Broncos de Denver.

Sitios turísticos como el Pan de Azúcar y la estatua del Cristo Redentor también recibieron a aficionados estadounidenses y locales que asistirán al partido el domingo.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP