Siete muertos y más de 50 heridos en ataque de drones ucranianos en regiones rusas

Esta imagen, distribuida por el canal oficial de Telegram del gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyev, muestra un edificio dañado en un ataque con drones ucranianos en Elektrostal, en la región de Moscú, Rusia, el 18 de julio de 2026. (Canal oficial de Telegram del gobernador de la región de Moscú vía AP) AP

Las fuerzas de Kiev continúan su implacable campaña aérea contra infraestructura energética y objetivos militares en el interior de Rusia, con el propósito de socavar el esfuerzo bélico de Moscú y hacer que la población sienta las consecuencias de la invasión total de Ucrania por parte del Kremlin, que se encuentra ya en su quinto año.

Dos enormes almacenes de Wildberries, el principal minorista online ruso, fueron alcanzados por aviones no tripulados ucranianos durante la noche, según funcionarios rusos. Uno está en la localidad de Kotovsk, en la región de Tambov, a unos 360 kilómetros (cerca de 220 millas) de la frontera con Ucrania, y otro en la ciudad de Elektrostal, a unos 50 kms (30 millas) al este de Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo en una publicación en Telegram el sábado que ataques de largo alcance de las fuerzas de Kiev alcanzaron dos “importantes instalaciones logísticas en las regiones de Moscú y Tambov”.

“Estas instalaciones eran utilizadas por el agresor para suministrar componentes sancionados para la producción de drones y equipos de navegación”, escribió. La ofensiva golpeó también una instalación petrolera, agregó.

Según Zelenskyy, las fuerzas de operaciones especiales del país también llevaron a cabo ataques contra objetivos en el mar de Azov y en territorio ocupado.

Siete trabajadores del turno de noche murieron en el almacén de Kotovsk y otros 25 resultaron heridos, dijo el gobernador de la provincia de Tambov, Yevgeny Pervyshov. En Elektrostal, un total de 24 personas resultaron heridas, indicó el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov.

Vorobyov apuntó que otras dos personas resultaron heridas en la ciudad de Noginsk, justo al norte de Elektrostal, donde un depósito de petróleo se incendió tras un ataque con drones ucranianos. Una maternidad próxima fue evacuada como medida de precaución, igual que un edificio residencial, añadió.

En la ciudad de Vladimir, a unos 180 kilómetros (más de 110 millas) al este de Moscú, un dron ucraniano impactó contra un edificio residencial y provocó un breve incendio breve, explicó el gobernador, Alexander Avdeyev, que dijo que no hubo víctimas.

En total, el Ministerio de Defensa de Rusia reportó que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 379 drones ucranianos sobre 19 regiones rusas, además de sobre la península de Crimea —anexada ilegalmente— y los mares de Azov y Negro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP